Kioscos y buffets escolares mas cerca de volver a trabajar después de un año

Después de un año sin poder trabajar y en el marco de un pedido realizado por los representantes del sector que nuclea a concesionarios de kioscos y buffets escolares, los trabajadores marcharon este martes hasta el Ministerio de Educación y aseguraron que “es inminente” la salida del protocolo presentado para el funcionamiento de la actividad a partir de abril, la cual beneficiará a unas 800 familias de la ciudad.

Luego que el propio intendente Guillermo Montenegro ratificara la necesidad de las 800 familias de trabajadores marplatenses que conforman el sector, que durante 15 meses no pudo desarrollar su actividad, la directora de Cooperación Escolar de la provincia de Buenos Aires destrabó el conflicto que había dado lugar a múltiples reclamos en el Consejo Escolar y la Municipalidad de General Pueyrredon.

“Nos recibió Rosana Merlos. Ya está aprobado el protocolo, es inminente la salida. Ahora, lo tiene el Consejo Federal de Educación, quien solamente tiene que poner una firma. Nos vamos un poco más tranquilos esperando que para los primeros días de abril podamos trabajar“, confirmaron desde el sector.

“No entendemos por qué están abriendo en todas partes y en la provincia de Buenos Aires no nos habilitan. Somos miles de familias a las cuales no nos dejan trabajar. Por eso vamos a marchar hasta Gobernación y no nos vamos a ir hasta que nos habiliten”, sostuvieron.

Los trabajadores se dedican a la venta de productos comestibles en instituciones educativas, tanto públicas como privadas, y no pueden ejercer la actividad desde el comienzo de la pandemia. Pese a la vuelta a clases en todo el territorio bonaerense, en el protocolo no contempla a los kioscos y buffets que se ubican en el interior de las escuelas.

El documento entregado este martes por el sector garantiza el distanciamiento social, el uso del barbijo, y las principales medidas de bioseguridad como así también establece que los proveedores no pueden ingresar a los establecimientos y los billetes que se utilicen en la compra y venta deberán ser sanitizados y rociados con alcohol.

