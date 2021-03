Ex combatiente de Malvinas: “Hoy es un orgullo poder decir que uno es veterano de guerra” 

Próximo a cumplirse un nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas, el ex soldado, Miguel Ressia, en dialogó con “el Retrato…” resaltó la importancia que tiene la conmemoración del 2 de abril y expresó: “El ex combatiente de Malvinas hoy no es el que era hace unos años atrás, en tanto la sociedad nos ha reconocido y eso nos ha hecho muy bien a todos”.

“Cada año, previo al 2 de abril, esta fecha empieza a generar algo en todos los ex combatientes sensaciones muy particulares de emoción, de recordar y de traslado, en el sentido de hacernos sentir similitudes a lo que vivimos en Malvinas”, sostuvo el vicepresidente del Centro de ex Soldados Combatientes en Malvinas de Mar del Plata en conversación con “el Retrato…”

En tal sentido, Miguel Ressia remarcó que en Mar del Plata en el último tiempo han venido muchos ex combatientes que residían en otras localidades del país a instalarse formalmente en la ciudad. “Si bien muchos fallecieron, año a año se agregan algunos ex combatienes que vienen a la ciudad y se quedan a vivir”, describió al mismo tiempo que comentó que actualmente hay alrededor de 250 ex soldados en Mar del Plata.

Al ser consultado por “el Retrato…” por el reciente fallecimiento de un ex soldado de Malvinas, que decidió quitarse la vida, reconoció que dicha situación afectó a los demás ex combatientes. “Fue un hecho lamentable, pero fue aislado porque hacía muchos años que no sucedía algo similar en Mar del Plata. Nos sacudió a todos y nos hizo rever que lo que se padeció hace 39 años, aún sigue vigente en nosotros”, remarcó.

“Lo que pasó en Malvinas es algo con lo que convivimos y algo que ninguno seguramente haya podido superar. No se pasa por una guerra gratis, la misma deja sus secuelas y si no tenes la posibilidad de trabajarlas, todo aflora”, expresó el ex combatiente de Malvinas.

Seguidamente, describió que mantiene un contacto permanente con los demás ex soldados de Malvinas y detalló que la calidad de vida de los mismos ha mejorado en el último tiempo. “Muchos estamos en etapa jubilatoria y estamos en un modo de vida más pasivo, tranquilo. La realidad es que el ex combatiente de Malvinas hoy no es el que era hace unos años atrás, en tanto la sociedad nos ha reconocido y eso nos ha hecho muy bien a todos”, resaltó.

“Hubo tiempos difíciles para los ex combatientes, pero con el tiempo se fue trabajando la cuestión, se hicieron bien las cosas y hoy hay un reconocimiento de la sociedad. Hoy es un orgullo poder decir que uno es veterano de guerra”, resaltó al mismo tiempo que reconoció: “Más allá de lo que se batalló en la guerra, después hubo que batallar en la post guerra, en el camino se perdieron muchas vidas incluso, se la pasó mal, pero hoy mis hijos y los de mi compañeros pueden decir con orgullo que sus padres fueron ex combatientes”.

Asimismo, destacó la próxima renovación del plan de salud municipal de los ex combatientes, el cual se está trabajando en el Concejo Deliberante de General Pueyrredón en conjunto con el Ejecutivo. “Se está trabajando este beneficio que será en beneficio de los ex soldados, de los militares y civiles que participaron de la guerra. Este plan es fantástico, porque va a cubrir esa necesidad psicofísica del veterano de guerra y que fue desatendida durante tantos años”, explicó.

En relación al acto formal que se desarrollará el próximo 2 de abril en la ciudad, señaló que este 2021 el evento se realizará en forma presencial y respetando todos los protocolos sanitarios en el marco de la pandemia de coronavirus. “En el acto 2020 no pudimos realizar acto alguno o juntarnos con los compañeros, pero este año se decidió hacer algo muy acotado en el monumento a los efectos de volver a recrear esos actos del 2 de abril que se venían realizando con anterioridad”, sostuvo.

A su vez, el vicepresidente del Centro de ex Soldados Combatientes en Malvinas de Mar del Plata informó que el acto central de este año por el 2 de abril “será breve, manteniendo los protocolos correspondientes, sin desfile cívico-militar, sin la presencia de bandas militares ni de abanderados escolares“ a la vez que aclaró que el mismo será con “distinto y particular; en tanto se está intentando incorporar todo a una nueva realidad”.

Además, manifestó que no habrá palcos, bandas ni mucha gente conglomerada. “Lo que vivimos en el 2020 con la pandemia del coronavirus fue otra especie de guerra, un conflicto medio bélico, al tener que estar todos encerrados, a la espera de un virus, que no sabíamos si nos iba a atacar o no, con miedo, etcétera. Un poco así fue la guerra de Malvinas”, sostuvo.

Por último, resaltó las obras de puesta en valor del Monumento a los Caídos en Malvinas, ubicado entre las calles Córdoba, Diagonal Alberdi y 25 de Mayo, que se están llevando adelante, el cual homenajea a 13 combatientes de la ciudad. “Es la primera vez en tantos años de vida del monumento que se lleva adelante un trabajo fuerte en lo que es la recuperación de la parte edilicia que se estaba deteriorando”, afirmó y aclaró que en lo sucesivo el Departamento de Espacios Verdes se encarga de la remodelación paisajística del área verde que rodea al monumento con el retiro y reposición de especies arbustivas.