Organismos de Derechos Humanos realizarán acto, sin marcha, en el Faro de la Memoria

Al cumplirse los 45 años del golpe cívico militar eclesiástico continúan desarrollándose diferentes manifestaciones conmemorativas, organizadas por numerosas agrupaciones locales, que pusieron en juego la creatividad, ya que este año, en razón de la pandemia, nuevamente no se podrá realizar la multitudinaria marcha por las calles de la ciudad que era todo un símbolo de esta fecha.

Este 24 de marzo, como acontecimiento central y acompañando las distintas acciones que se vienen llevando a cabo en cada rincón de la ciudad, los organismos de Derechos Humanos de Mar del Plata-Batán realizarán un acto en el Faro de la Memoria, que será transmitido en vivo a través del Facebook del Colectivo Faro de la Memoria, @abuelasdeplazademayo.mdp y el Canal de Youtube de Abuelas de Plaza de Mayo, invitando a la comunidad a seguirlo desde esa red social, ya que se trata de una ceremonia cerrada al público, por razones sanitarias.

A las 15, bajo la consigna “Plantamos Memoria” en ese ex centro clandestino de detención, se plantarán árboles y se leerán los nombres de lxs compañerxs detenidxs desaparecidxs.

En la continuidad, a las 15,30 se realizarán las “Serenatas Memorables” del Ministerio de Cultura de la Nación a las Madres y Abuelas de esta localidad.

Y finalmente a las 16,30, concluyendo el encuentro, se llevará a cabo la lectura del documento de los organismos locales de Derechos Humanos.

Cabe recordar que este 24 de marzo, al igual que el año pasado, se decidió no marchar, entendiendo que hoy el acto de solidaridad más grande es cuidar al otro y a la otra. Así lo anunciaron los Organismos de Derechos Humanos de Mar del Plata-Batán: Asociación Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo Filial Mar del Plata, Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Colectivo Faro de la Memoria, Asociación Nacional Ex Presos Políticos R.A., Hijos Resiste, Asociación de ex Detenidos Políticos del Sudeste, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y Liga Argentina por los Derechos Humanos.