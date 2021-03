Alberto: “Estamos vacunando a todos los argentinos mientras los otros se levantan de la cama, hacen Zoom y nos critican”

El Presidente apuntó con dureza contra la oposición al hacer referencia a la reunión virtual que llevó a cabo Juntos por el Cambio, en la que se lo vio a Mauricio Macri participar desde su cama junto a Juliana Awada. “Estamos vacunando a todos los argentinos y argentinas mientras los otros se levantan de la cama, hacen Zoom, y nos critican y escriben libros”, dijo Alberto Fernández.

En ese sentido, continuó: “Escriben libros donde no son capaces de admitir ni cercanamente el desastre que han cometido. Tanta autocrítica que nos piden a nosotros y no son capaces de darse cuenta del daño que le han causado a la Argentina. Y hablan y escriben… La diferencia (con la oposición) es que nosotros sí sabemos lo que tenemos que hacer. Lo tenemos en las entrañas de nuestro proyecto. El proyecto es un proyecto integrador, un proyecto federal, un proyecto sin desigualdades, un proyecto de producción y trabajo. Es un proyecto que no quiere favorecer la especulación financiera. Nadie nos tiene que enseñar eso, está en las raíces del peronismo, corre por nuestras venas”.