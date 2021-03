Vilma denunció que fue agredida de palabra y físicamente en las puertas de la Escuela 26

La actual concejal y candidata a Vicepresidente del Comité de la UCR de General Pueyrredón Vilma Baragiola denunció que fue agredida físicamente e insultada en momentos que acompañaba a un afiliado radical a votar en la Escuela 26.

La edil declaró que “al llegar al lugar, estaba la gente de la CTA Autónoma tratando de generar conflicto, y evitar que quienes no eran afiliados a ellos les decían que no figuraban en el padrón. Fue entonces cuando intervine y me empezaron a insultar”

Más adelante señaló “siento que alguien me empuja y me empieza a decir de todo. Era el Secretario de la CTA”, acotando que “por estas horas (pasado el mediodía) analizaba hacer la denuncia penal”