Gerardo Morales: “No apoyaría nuevamente a Macri como candidato a presidente”

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, sostuvo este domingo que “no apoyaría nuevamente” una candidatura a presidente del exmandatario Mauricio Macri, al afirmar que, como referente radical, hace un “análisis racional y autocrítico” de muchos aspectos de la gestión de la alianza opositora Juntos por el Cambio.

“No apoyaría nuevamente a Macri como candidato a presidente. Hago un análisis racional y autocrítico de las cosas que hicimos mal”, evaluó Morales, y añadió que Cambiemos, durante su gestión, no tuvo el “mejor equipo en 50 años”.

Al respecto, el mandatario provincial expresó: “Yo prefiero más política y a Juntos por el Cambio como una fuerza, donde el radicalismo tenga un rol más importante, y que llegue con un plan”.

“Yo quiero un presidente del radicalismo y quiero ser candidato”, enfatizó Morales en declaraciones a radio Rivadavia.

El dirigente radical manifestó sus deseos de que Juntos por el Cambio “no llegue” a las elecciones de 2023 con un solo candidato, por lo que, subrayó, “las internas partidarias y el debate vienen bien”.

Por otro lado, Morales sostuvo que “no puede quejarse” de la gestión del Gobierno nacional durante la pandemia de coronavirus.