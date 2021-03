ARA San Juan: Repudio a las declaraciones de Macri en la presentación de su libro

En el marco de los dichos del ex presidente de la nación, Mauricio Macri, en la presentación del libro Primer tiempo, en tanto se refirió a la tragedia del hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrida durante su mandato presidencial, la abogada de 44 de las víctimas de la tragedia repudió los mismos, en tanto cuestionó que el ex mandatario haya utilizado “una tragedia como la del ARA San Juan, que aún no tiene justicia, para vanagloriarse de haber recibido apoyo internacional”.

En tal sentido, el dirigente de Juntos por el Cambio expresó: “Esto del ARA San Juan, recuerden lo que fue esa crisis, ese momento que vivimos y esa tragedia y ver el mundo entero a acudir a ayudarnos, sin importarles ideologías o distancias geográficas; nos llegaron equipos y más equipos para ayudarnos y que costaron muchísimo dinero esa movilización”.

“Lo hicieron –continuó diciendo- simplemente porque queremos ayudar a los argentinos. Fue un momento tremendo y eso fue porque nos acercamos al mundo, todo lo opuesto a lo que vivimos hoy que, con todo ese nivel de relaciones que teníamos y esa política externa, seguro que hoy tendríamos igual o más vacunas que Chile para todos los argentinos”, completó.

La abogada de la querella mayoritaria de los familiares de las víctimas del hundimiento de la nave, Valeria Carreras, expresó hoy su “repudio” a estas declaraciones del expresidente Macri en nombre de sus representados. “Lo primero que manifestamos es el total repudio y rechazo a que Macri, principal responsable del hundimiento del ARA San Juan y de la pérdida de las 44 vidas, haya elegido utilizar esa tragedia como un ejemplo en la presentación de su libro”, afirmó Carreras en declaraciones a Télam.

En ese sentido apuntó que “el exmandatario no se hizo cargo” de sus culpas en esa tragedia y consideró además que lo peor de todo fue su decisión de comparar “casi orgásmicamente la búsqueda internacional del ARA San Juan, el despliegue internacional para ayudar a otra república, que es una ley, con sus políticas de relaciones exteriores”.

“(Macri) tuvo la osadía, el atrevimiento, la desfachatez, de comparar esa ayuda internacional con la actual situación de faltantes de vacunas contra el coronavirus, que es algo a nivel mundial, y comparando con que si a él le hubiese pasado esto, seguro obtendría las vacunas. Eso lo dijo literalmente y es una vergüenza”, remarcó Carreras.

La abogada sostuvo también que “lo peor” que hizo Macri durante la presentación de su libro “fue utilizar una tragedia como la del ARA San Juan, que aún no tiene justicia, para vanagloriarse de haber recibido apoyo internacional”.

La letrada sostuvo que “eso es de lo más ruin, de lo más bajo que puede haber en cualquier persona”, pero que resulta todavía más grave “viniendo de un exmandatario y de una persona que se quiere caratular como dirigente”.