UCR: Cristian Cardoso denuncia compra de votos con alimentos y horas extras en Salud

A días de las elecciones internas de la Unión Cívica Radical, que tendrán lugar el próximo domingo en la provincia de Buenos Aires y en el marco de la campaña electoral, Cristian Cardoso, candidato a congresal de la lista local “Protagonismo Radical”, dialogó con “el Retrato…”y denunció situaciones irregulares que han ocurrido con la lista opositora. “Estamos viendo cosas que nunca se habían visto, que son lamentables y que no son propias del radicalismo”, disparó.

El candidato a congresal de la lista 14 que encabeza Nicolás Maiorano a nivel local, explicó a “el Retrato…” que se viene trabajando “muy bien” y que el recibimiento de la gente es muy positivo al mismo tiempo que cuestionó determinadas situaciones que han ocurrido con la oposición en el marco de las próximas elecciones que tendrán lugar el próximo domingo. “Estamos viendo cosas que nunca se habían visto, que son lamentables y que no son propias del radicalismo”, apuntó.

“Nicolás Maiorano ha denunciado la compra de votos con alimentos, ahora llegó el comentario sobre la utilización de horas extras de Salud para comprar votos y para que ciertas personas militen esta semana para la lista de Abad”, señaló al tiempo que remarcó que “es muy difícil trabajar de esta forma, porque uno no es así y no espera estas cosas ni menos que el intendente forme parte de este esquema”, en tanto aseguró que Montenegro “permite” que se generen estas situaciones.

Además, Cardoso adelantó que, en el marco de la recorrida de la ciudad, se van anoticiando de diferentes situaciones irregulares que ocurren con la lista opositora. “Nos enteramos de gente que supuestamente está afiliada, porque está en el padrón, que en realidad nunca se ha afiliado. Situaciones anómalas hay de distintos tipos, que deberían tener algún tipo de investigación por parte del Municipio”, afirmó.

En tal sentido, el candidato a congresal describió que la oposición “tiene muchos miedos”, en relación al resultado de las próximas elecciones. “Ellos juegan el status quo, sus cargos, pero nosotros jugamos a que la gente esté mejor, en tanto queremos un partido para eso y no para perpetuarnos en cargos”, aseguró.

“El radicalismo hace un año que está con las puertas cerradas y eso es un claro reflejo de la política de nuestro partido en los últimos años”, reconoció a la vez que manifestó que desde su espacio buscan “un partido abierto, donde cada uno de los militantes opine y lleve propuestas, pero hoy eso está muy lejos de ser posible con la dirigencia que hay”.

-En caso de obtener un triunfo en las elecciones, ¿van a renegociar esta unidad con el PRO?

-Nosotros nunca nos fuimos de la coalición, sino que al contrario, la queremos potenciar con propuestas en un sentido de igualdad. Hoy solamente se participa en el cachetazo de las políticas equivocadas que se puedan tomar y no en la elaboración de propuestas que incluyan a todos. Hacemos propuestas para los vecinos y para que todos estén mejor, no para que los políticos estén mejor, como ha pasado en los últimos años.

-¿Cree que en los últimos años el radicalismo ha acompañado nada más?

-Por supuesto que solamente ha acompañado y no ha hecho gestión el radicalismo en los últimos años, lo cual se ve justamente en la ciudad de Mar del Plata, en tanto si este espacio hubiera participado no habría la desocupación que hay. Dentro de nuestro equipo hay mucha gente capacitada para generar trabajo en la ciudad que no es oída.

Al ser consultado por el “el Retrato…” sobre las declaraciones de Gustavo Posse, en tanto manifestó que “hay que terminar con un radicalismo servil al PRO”, respondió: “Es tal cual lo dijo Gustavo. El partido solo escuchó y no participó en las decisiones que se tomaban en las mesas de trabajo”.

Asimismo, remarcó la importancia que tiene el hecho de recuperar los afiliados al espacio que se fueron y de los jóvenes que no quieren ingresar. “Tenemos mucho potencial de crecimiento. Hay gente que se ha alejado por estas cuestiones, por tener un partido cerrado y por la falta de participación que hay”, afirmó a la vez que se preguntó: “¿Qué pasa que no seduce el radicalismo más allá de la esfera estudiantil?”.

“Hay falta de participación en el partido, poca alternancia, imposibilidad de acceder a cargos, etcétera. Todas estas cuestiones tienen que frenarse. Hay que tener un partido abierto”, aseguró el candidato a congresal de la lista local que se encuentra encabezada por Nicolás Maiorano como candidato a presidente del Comité local de la U.C.R, y que es integrada, entre otros, como candidatos a la convención provincial, por Cristina Coria, Jesús Porrúa y un importante grupo de dirigentes que acompañan el modelo de gestión que lleva adelante Gustavo Posse en San Isidro, y el proyecto nacional y provincial representado por la LISTA 14.