Abad: Tenemos el sueño de un presidente, un gobernador y 135 intendentes radicales

En la celebración, además del candidato a presidente de la UCR en la provincia, Maximiliano Abad, estuvieron: Facundo Manes, encargado de clausurar el encuentro, y su hermano, Gastón Manes, candidato a convencional nacional; además del postulante a presidir la Junta Central de la UCR local, Diego Rovella. En la oportunidad, dijo Abad: “Tenemos un sueño colectivo: un presidente radical, un gobernador radical y 135 intendentes de nuestro espacio político”.

Abrió la lista de oradores el diputado platense de la UCR/Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires, Diego Rovella, quien tras sus más de 37 años ininterrumpidos de militancia política local y regional instó a “seguir trabajando por este radicalismo que impulsa fundamentalmente la libertad de género y los principios de igualdad, acompañando a Maxi Abad y Erica Revilla como candidatos a presidente y vice del Comité Provincia por la lista 23-123 Adelante Buenos Aires”. Y agregó: “Esta no es una elección más, en esta elección se juega el futuro de la Unión Cívica Radical, por eso convoco a todos los radicales a apoyar este proceso de recuperación partidaria de cara al futuro del país, de la provincia y de La Plata y la región”.

Posteriormente, tomó la palabra Maxi Abad. “Todos nosotros formamos parte de esta gran familia, que es la familia de la UCR. Todos sabemos cómo estaba el partido en los años previos al 2015. Un partido con poco desarrollo territorial, con poca representación en el Congreso, con bloques legislativos débiles, con una juventud desorganizada y poca representación en los Concejos Deliberantes y consejeros escolares. Habíamos perdido vocación de poder, se había acostumbrado a ser testimonial, a ser oposición. Entre 2015 y 2019 el radicalismo adquirió musculatura”.

“No sólo trabajamos para poner una mano en el pecho a todos los desahuciados del gobierno de Kicillof, sino que también generamos instrumentos, leyes, propuestas que mejoren la vida de los bonaerenses”, dijo el diputado, con tono encendido.

En este contexto, recordó que “entre 2015 y 2019 los radicales volvimos a ser un partido de poder, que quiere ser gobierno”. “Hay que sostener la unidad de nuestra coalición, para liderarla. Tenemos un sueño colectivo, que nuevamente quieren un presidente radical, un gobernador radical y 135 intendentes de nuestro espacio político”, marcó.

Y añadió: “Somos la lista de la renovación partidaria. Cuando hay un proceso electoral, muchos se presentan diciendo que son la renovación, pero no lo pueden explicar. Somos la lista que lleva hombres y mujeres radicales de toda su vida, que se han comprometido con el presente y futuro del radicalismo”.

Asimismo, Abad sostuvo: “Nuestra lista es la de la identidad, de la pertenencia y de la conducta partidaria, que hace e hizo, que en las buenas y en las malas se quedaron en nuestro partido, para que el radicalismo pueda tener 130 años de vida. La sociedad necesita de nuestros valores. Hoy más que nunca se necesita de las instituciones, de educación pública y gratuita. Se necesita de transparencia, de justicia independiente, de generar condiciones para generar igualdad”.

Por último, finalizó: “No podemos mirar permanentemente por el espejo retrovisor. Tenemos que ir en búsqueda del futuro, somos el partido que tiene que construir una fuerte organización política, que trabaje para ser la columna vertebral de nuestra coalición. Somos el partido de los nuevos liderazgos que necesita la Argentina y la provincia de Buenos Aires”.

EL CIERRE DE FACUNDO MANES

Luego, sobre el escenario ubicado frente a la Catedral platense, cerró el acto Facundo Manes, con un emotivo discurso: “Estoy acá para apoyar a una de las personas que más quiero, al compañero de mi vida, a mi mejor amigo, mi hermano Gastón“, añadiendo que “una característica de él es que piensa en los demás antes que en sí mismo. Mucho de lo que soy yo se lo debo”.

“También estoy feliz de estar acá apoyando a Maxi Abad, una persona fundamental para el futuro de la Argentina. Desde hace años viene haciendo un trabajo invisible, generando un tejido que, desde la UCR, ayudará a convocar, como lo hizo Raúl Alfonsín en el 83’, a todo el país. Porque en ese mundo nuevo que se viene, se viene un nuevo país”, agregó.

Además, sostuvo que “muchos prometen cambios fáciles, pero esto requiere paciencia, tiempo, visión e instituciones. Muchos políticos dicen que cuando vienen ellos va a cambiar todo, o van a darles trabajo, y yo no voy a mentirles porque no tengo que ganar una elección. Los buenos políticos dicen que todo es una acción colectiva, que esto requiere tiempo, paciencia y estrategia”.

El prestigioso neurólogo argentino, de extensa y brillante trayectoria médica y educativa dentro y fuera del país, afirmó que “se necesita un despertar ético y moral en la Argentina”, y tras referirse largamente a la vida del doctor René Favaloro, nacido en La Plata, y siendo Manes integrante de la Fundación y rector de la Universidad que lleva su nombre, dijo que “La Argentina de Favaloro, uno de las más importantes personalidades del siglo XX, la Argentina de los tres premios Nobel en ciencias médicas, y de tantos avances en educación y servicios públicos, está involucionando. Hay que involucrarse para cambiar esta decadencia crónica del país, y yo quiero ser uno de esos, porque quiero decirles a mis hijos y mis nietos en el futuro, que yo fui uno de ellos”.

Y aseguró: “Estoy convencido que esta elección que encabezan los que están a mi lado en este encuentro, que también están convencidos de lo mismo, puede cambiar la esperanza en la sociedad argentina. Porque los conozco, porque no son mezquinos, porque saben y sabemos que si no nos involucramos esto no va a cambiar, y vamos a seguir administrando pobreza, vamos a seguir discutiendo el subdesarrollo sustentable. Entre todos, como un sueño colectivo, tenemos que encarar el mundo del conocimiento, cambiar el paradigma productivo porque no estamos generando riquezas para los 45 millones de argentinos, que pronto serán 50 millones”.

“Esto requiere paciencia e instituciones, requiere tiempo y estrategia”, agregó Manes. “Debemos invertir en el músculo más importante, que es el cerebro. Vivimos en un mundo basado en las ideas, en la ciencia, en la tecnología, en la innovación. Los países que se desarrollaron primero invirtieron en educación, en ciencia y en tecnología, y luego aplicaron ese conocimiento al sector productivo, pero también invirtieron en la alimentación de los chicos, mientras, desde hace años en nuestro país, 4 o 5 chicos de cada diez tienen problemas asociados a la nutrición, lo que tiene una repercusión negativa en el aprendizaje. Y, además, la mitad de los adolescentes viven en la pobreza, lo que también tiene que ver con el aprendizaje. O sea, esa inversión en conocimiento tiene que ir acompañada de una gran inversión en desarrollo humano, salud adecuada y educación de calidad”, cerró el doctor Facundo Manes.

Estuvieron presentes entre otros, el ex vicegobernador Daniel Salvador, el diputado nacional Miguel Bazze, el diputado bonaerense Emiliano Balbín, los concejales Claudio Frangul, Verónica Rivas y Raúl Abraham, el ex intendente de Berisso, Jorge Nedela, los candidatos a presidir las distintas secciones electorales de La Plata por la lista 23-123 (“Adelante La Plata”), afiliados, militantes y vecinos en general.

Fuente : realpolitik.com.ar