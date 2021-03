Buscarán en la Cámara de Diputados emitir dictamen el jueves al proyecto de reforma de Ganancias

El proyecto de reforma al impuesto a las Ganancias se trataría este jueves en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación de de Diputados, luego de que las autoridades de los distintos bloques concluyan el martes la firma del protocolo de funcionamiento de la Cámara baja.

El cronograma de trabajo diseñado por el Frente de Todos apunta a emitir dictamen este jueves al proyecto y tratarlo en una sesión especial el martes 23 de marzo, informaron a Télam fuentes parlamentarias.

El funcionamiento de la Cámara

Este lunes, el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, acordó con los jefes de los bloques parlamentarios la renovación del protocolo de funcionamiento de las comisiones y sesiones que regirá hasta el 30 de abril y el martes lo terminarán de firmar todas las autoridades de las bancadas.

El protocolo mantendrá las comisiones y sesiones presenciales, pero se permitirá la participación remota de los diputados que se encuentren enfermos o que integran grupos de riesgo, coincidieron voceros del oficialismo y de la oposición consultados por Télam.

El proyecto

El viernes pasado, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, dijo -al concluir la ronda de consultas con funcionarios, tributaristas y sindicalistas- que esperaba que esta semana “haya reunión plenaria de comisiones para seguir con el tratamiento y dictaminar”.

En una columna firmada para Télam, Heller dijo que “el objetivo principal del proyecto de ley que se está discutiendo es lograr que cerca de 1.280.000 trabajadores/as y jubilados/as que hoy están sujetos al Impuesto a las Ganancias dejen de pagarlo”.

“No se está planteando una modificación de fondo al impuesto, el objetivo es resolver un problema por el cual durante los últimos años la cantidad de empleados/as que pagan ganancias pasó del 10 al 12% histórico, hasta el 25%”, destacó

“Con el proyecto actual, sólo el 7% de los trabajadores/as registrados quedarán alcanzados por el impuesto”, agrego el legislador oficialista.

El proyecto de reforma del impuesto a Ganancias que impulsa el oficialismo modifica el artículo 30 para aumentar la deducción especial a partir del cual se calcula el impuesto, con el fin de que no paguen ese gravamen los trabajadores que cobren hasta 150 mil pesos brutos.

Esta medida -según los cálculos del Gobierno- beneficiará a 1.280.000 personas, del total de dos millones de asalariados registrados que hoy pagan ese tributo.

Entre tanto, este lunes los diputados del Interbloque Federal Jorge Sarghini, Graciela Camaño, Alejandro “Topo” Rodríguez, Eduardo “Bali” Bucca, Y Andres Zotto, enviaron una nota a Massa en la que pidieron aumentar las Asignaciones Familiares.

Dijeron que para “una mayor justicia social, es indispensable que la modificación puesta a consideración sea complementada con, al menos, otra medida que contemple la particular situación de las trabajadoras y los trabajadores de menores ingresos”

“En tal sentido, con estricta intención redistributiva, proponemos un incremento de 50 % en las asignaciones familiares previstas en la ley 24.714, en beneficio de los trabajadores en relación de dependencia cuyos ingresos están por debajo del umbral a partir del cual se encuentran gravados por el impuesto en cuestión”, agregan.

El proyecto contempla también que los salarios superiores a 173 mil pesos brutos continuarán pagando los mismos valores que desde el primero de enero cuando se actualizo el Mínimo No imponible en un 35%.

El costo fiscal de la modificación de uno de los tributos que más recursos aporta a las arcas del Estado es de 41.250 millones de pesos, según señaló el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias.

Esa reducción de recursos se financiará con un porcentaje de la reforma del impuesto que pagan las empresas por ganancias y por la distribución de dividendos, una iniciativa que el Gobierno envió el jueves a la noche al Congreso.

La ley que se buscará aprobar se aplicará de manera retroactiva desde enero pasado, con lo cual se devolverá el dinero descontando por este concepto a los largo del primer trimestre del año a los trabajadores beneficiados con la corrección, lo que podría volcar unos 10 mil millones de pesos al consumo interno, según estimaron en el equipo de asesores de Massa.

La iniciativa presentada inicialmente sufrirá diversas modificaciones, ya que se excluirá del calculo del gravamen el aguinaldo de los que están beneficiados con esta medida y se permitirá a los jubilados que perciben hasta ocho jubilaciones mínimas acceder al beneficio aunque tengan ingresos extras hasta 164 mil pesos anuales.

Otro punto que había generado inquietud en los legisladores era lo que podía pasar entre los asalariados que perciben entre 150 mil pesos y 173 mil pesos para que no terminen cobrando más dinero aquellos que están eximidos de pagar el impuesto a las ganancias, para lo cual la norma prevé facultades especificas para poder corregir esa situación.