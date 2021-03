Las colectividades están en situación límite y algunas podrían cerrar sus puertas

A un año del aislamiento obligatorio y la llegada del Covid 19 a nuestro territorio, el coordinador del Foro Municipal de Colectividades Mar del Plata-Batán, Marcos Zuasnábar, manifestó que las entidades allí congregadas se encuentran en una “situación límite” y algunas de éstas podrían llegar al cierre definitivo de sus sedes. Es por eso que solicitaron una reunión con el intendente Montenegro

Sabido es que aún hoy, en una situación que se alargó más allá de lo imaginado, no se pueden realizar reuniones gastronómicas, verdadero sostén de muchas colectividades y tampoco, se pueden realizar actividades grupales que dan vida a instituciones, que más allá de mantener las raíces con su terruño, cumplen tareas recreativas, formativas, de inclusión y de capacitación en oficios, en algunos casos.

Marcos Zuasnábar, acompañado por la secretaria de ese espacio, Macarena Ninno, manifestó que “ Esto realmente nos desbordó a todos. Desde el principio, estuvimos en contacto con María Florencia Ranelucci, Directora de Cooperación Internacional, Culto y Colectividades. Más allá de su buena predisposición, no hemos tenido ayuda alguna. Se empezó a tramitar una quita de la TSU, de Obras Sanitarias, pero esto no se tradujo en mejora económica para las colectividades. Por ejemplo, si una Asociación tiene un concesionario en su buffet, pero no tiene medidor separado (casi nadie realizó esta obra) no se puede pedir el beneficio. Los trámites llevan su tiempo, hay que presentar distinta documentación y mientras tanto, las sedes hay que mantenerlas”.

Luego, el representante del Club Portugués, cuyo mandato se extiende hasta abril de este año, señaló “ nuestras colectividades dependen mucho de las fiestas, romerías, festivales, que se organizan . Estas reuniones de difusión de las danzas nativas, Coros o simplemente el festejo de un aniversario, son el sostén de las distintas corrientes migratorios. Algunos intentaron con la modalidad “delivery”, cuando se implementó, pero no es lo mismo. Los más allegados , a título de colaboración, quizás concurrieron a retirar sus porciones de comida típica, pero no es lo mismo que una celebración en salón. Además, al no poder alquilar los mismos para fiestas o actividades terciarizadas, como pueden ser clases de tango, zumba, folklore, fotografía, guitarra, entre otras, no ingresó dinero a las tesorerías de las distintas asociaciones”.