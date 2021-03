Posse cerró su campaña junto a Lousteau camino a la Presidencia de la UCR provincial

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, quien se postula como presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) de la provincia de Buenos Aires, y el senador nacional Martín Lousteau, cerraron la campaña electoral de ese sector con vistas a las elecciones internas previstas para el 21 de marzo en el distrito, y convocaron a “un radicalismo más grande, mejor y con gestión para ganarle al kirchnerismo”.

“Se terminan años de un radicalismo que no emitía voz ni voto, que fue servil y sumiso al PRO”, advirtió Posse en el acto que se hizo este mediodía en la Quinta Vacarezza de la localidad bonaerense de Ituzaingó, donde también estuvo su compañera de fórmula en la lista Protagonismo Radical, la vicerrectora de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (Unnoba), Danya Tavela, entre otros dirigentes.

En ese sentido, manifestó que “es la hora de potenciar el radicalismo, de poner sus valores en la agenda política” y llamó a fortalecer y ampliar Juntos Por el Cambio, pero con la UCR “protagonista, con voz, que defienda las políticas centradas en la educación pública, la salud, la educación”.

Posse pidió apoyar con el voto a la Lista 14 Protagonismo Radical que encabeza y criticó a la actual conducción partidaria al señalar que “no emitieron sonido, tuvieron complejos y no levantaron las banderas del radicalismo ni respetaron su trayectoria, su historia, su peso territorial”.

Por su parte, Lousteau advirtió, según un comunicado, que “vemos en Argentina la falta de un norte moral, que vemos en la construcción del Estado en Santiago del Estero, en las vacunas VIP y en lo que vemos en Formosa”.

“Tenemos que cambiar cómo se administra el Estado y lo tenemos que hacer en todos los distritos“, manifestó y dijo que “en todos los distritos de la Argentina está surgiendo una construcción renovadora con liderazgos de jóvenes comprometidos, por eso digo que esto no es una interna, estamos debatiendo el futuro”.

El senador afirmó que “Posse tiene que ser presidente del radicalismo de la Provincia de Buenos Aires para demostrar que en el lugar más difícil del país, como es el conurbano, se le puede ganar al peronismo y gestionar bien y volver a ganar”.

Lousteau manifestó que quiere “un radicalismo que tenga ideas, que tenga propuestas y gestión para transformar la realidad” y expresó que “transformar el radicalismo y Juntos para el Cambio es lo que nos va a sacar del estado en que estamos ahora, porque cuando habla de radical, habla de un cambio profundo”.



“El debate es cómo se mejora el radicalismo y lo hacemos más grande para ganarle al kirchnerismo”, expresó el senador nacional y añadió que “queremos un radicalismo que se anime a competir y no que eluda la competencia y que se anime a ganar para transformar la realidad”.

Tavela, por su parte, instó a “recuperar la UCR para los radicales” y dijo: “festejamos a los protagonistas”.

Posse, apoyado por Lousteau y dirigentes como Federico Storani y Juan Manuel Casella, competirá el próximo 21 de marzo con la lista del oficialismo partidario encabezada por el diputado provincial Maximiliano Abad, quien cuenta con el respaldo del ex vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador. Cabe señalar que en General Pueyrredón, la lista del sainsidrense lleva como candidato a titular el Comité Radical, al ex concejal Nicolás Maiorano.