Volvió el rugby luego de más un año sin actividad oficial

Este sábado, comenzó el Torneo Preparación, el primero después de más de un año sin actividad oficial en la Unión de Rugby de Mar del Plata. Ganaron Mar del Plata Club, Sporting, Comercial y Uncas.

Luego de un largo año, hoy volvió de manera oficial el rugby, con la primera fecha del “Torneo Preparación”, que dejó grandes sensaciones, y las victorias de los candidatos de siempre. En la Zona A, Mar del Plata Club fue contundente al derrotar a Pueyrredón en Santa Celina por 95 a 5. Por su parte, San Ignacio recibió a Universitario en Valle Hermoso, y lo derrotó por 24 a 10. En el local, los tries fueron de Juan Caveda (2) y Francisco Paklayan, mientras que Ernesto Rocha sumó una visita al in goal, junto a una conversión y un penal de Ignacio Osorno para Uni.

En la Zona B, Sporting recibió a Biguá en la Villa Marista, en lo que fue una victoria por 41 a 10 para el elenco “Albinegro”. Los tries fueron de Lucas Gasparri, Julián Soberón (2), Joquín Pérez Maraviglia, Felipe Charles y Joaquín García Argibay (2), que además sumó 3 conversiones. Por el lado del “Tricolor”, Alan Gonzalez se anotó en el marcador con un try, más una conversión y un penal de Hernán Ebrett.



En el otro partido de la Zona, Comercial venció a Unión del Sur por 36 a 12 en Sierra de los Padres. El “Celeste” facturó de cara al in gol de la mano de Ignacio Carea (2), Eric Maffioli, Héctor Sandullo, Luciano Carea y Cristian Echeique, más 3 conversiones de Facundo Gimenez.

En la Zona Tandil, hubo un contundente triunfo de Uncas sobre Los 50, por 44 a 16. En el elenco local Forconi, que además sumó una conversión y un penal, Dalla Valle (2), Rodríguez y Munarriz, sumaron tries, mientras que De Lucia sumó 2 penales y 2 conversiones. En el equipo “Cincuentero”, dos penales de Homps, un try de Mauro y otro de Bellido configuraron el score final.

En la Zona Costa, Gnomos consiguió un triunfazo de visitante al vencer por 15 a 12 a Pampas en Dolores.

Resultados

Zona A

Mar del Plata Club 95–5 Pueyrredon (Primera)

Mar del Plata Club 80–10 Pueyrredon (Intermedia)

Mar del Plata Club 55–7 Miramar (Preintermedia)

Mar del Plata Club 17–10 Pueyrredon

San Ignacio 24–10 Universitario (Primera)

San Ignacio 17–7 Universitario (Intermedia)

San Ignacio 7–19 Universitario (Preintermedia)

San Ignacio 26–12 Universitario (M-19)

Zona B

Comercial 36–12 Unión del Sur (Primera)

Comercial 33–24 Unión del Sur (Intermedia)

Comercial 19–22 Necochea (Preintermedia)

Comercial 40–15 Unión del Sur (M-19)

Sporting 41–10 Biguá (Primera)

Sporting 61–0 Biguá (Intermedia)

Sporting 45–5 Biguá (Preintermedia)

Sporting 24–8 Biguá (M-19)

Zona Tandil

Uncas 44-23 Los 50 (Primera)

Uncas 31 – 0 Los 50 (M-19)

Zona Costa

Pampas 12-15 Gnomos