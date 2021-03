Tato Serebrinsky: “No tengo dudas que Mar del Plata tendrá un intendente radical”

En el marco de un acto por el 94° aniversario del natalicio del ex presidente radical, Raúl Alfonsín, el actual Subsecretario de Desarrollo Productivo y ex delegado coordinador regional del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Gustavo “Tato” Serebrinsky, en conversación con “el Retrato…” cuestionó la futura candidatura de Máximo Kirchner como presidente del Partido Justicialista bonaerense y reconoció que el radicalismo “es orgánico, acá no viene alguien de Santa Cruz a ser candidato en el Comité de la provincia de Buenos Aires”.

El actual Subsecretario de Desarrollo Productivo en conversación con “el Retrato…” afirmó: “No tengo dudas que Mar del Plata tendrá un intendente radical, pero si Guillermo Montenegro hace bien las cosas va a aspirar a quedarse y tiene derecho a eso” a la vez que aclaró: “Aspiramos a poder gobernar Mar del Plata en algún momento con las posibilidades que da esta gente que se está formando y que está aprovechando la experiencia de las buenas y malas que hemos tenido”.

En tal sentido, hizo hincapié en el lugar que ocupará la UCR dentro de la coalición que forma parte en el ámbito local y apuntó: “Acompañamos al actual gobierno, que democráticamente nos ganó en unas Paso” a la vez que comentó que el radicalismo es el único espacio que “orgánicamente dirime sus discusiones a través de las urnas”, en alusión a las elecciones internas del partido que tendrán lugar el 21 de marzo próximo. “Cuando el que manda siempre es el dedo, en definitiva los compromisos son con el dedo y no con los votantes y ahí se empieza a deformar la democracia”, apuntó.

Sin perjuicio de ello, Serebrinsky reivindicó este sistema de participación que tiene el radicalismo y señaló: “Esperamos que en la coalición se dé de la misma manera. En Mar del Plata acompañamos al intendente, incluso formamos parte, porque nos convocó, pero aspiramos en el futuro con toda esta gente tener un liderazgo”.

“Está claro que el radicalismo tiene mucha historia, pero lo más importante es que tiene futuro con todos estos dirigentes como Maximiliano Abad, Ariel Martínez Bordaisco, Franja Morada, la Juventud Radical y muchos jóvenes entusiastas que se vienen posicionado”, sostuvo el ex delegado coordinador regional del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.

En relación a la figura de Maximiliano Abad y su lugar a futuro dentro del espacio, manifestó que “lo tendrá que definir él, pero el techo lo dirá el tiempo” al mismo tiempo que destacó que “éste partido es orgánico, acá no viene alguien de Santa Cruz a ser candidato en el Comité de la provincia de Buenos Aires”, en referencia a la lista que encabezará Máximo Kirchner para presidir el Partido Justicialista bonaerense, y aseguró que, en cambio, “Abad es un dirigente con trascendencia nacional y provincial, que ha demostrado que es capaz de conducir, que representa un pensamiento aggiornado y moderno”.

“Hay un 50% de pobreza, nadie discute absolutamente nada y se conforman con las limosnas del poder. El peronismo históricamente está bajando su bandera, que fue el trabajo como gran organizador social”, sostuvo Serebrinsky en conversación con “el Retrato…”

En relación al 94° aniversario por la muerte del ex presidente radical, reconoció: “Nosotros fuimos los jóvenes que acompañamos a Raúl en esa época, quién fue el que mejor interpretó el pedido de la sociedad de libertades públicas, privadas y la reivindicación de los derechos humanos cuando era muy difícil hablar de ese tema”.

“Raúl planteaba una ética de solidaridad, fue víctima de paros injustificados e irracionales y de movidas políticas muy fuertes”, señaló el dirigente radical al mismo tiempo que afirmó que “la política es el camino inequívoco para solucionar los problemas, pero a veces la política está más preocupada por lo que se publica, que por lo que le pasa a los vecinos o ciudadanos”.

Asimismo, destacó “el legado” que dejó el ex presidente radical y aseguró que “Raúl hizo un trabajo muy importante en lo que tiene que ver con la consolidación de la democracia argentina y la libertad” al mismo tiempo que reconoció que “en lo social y económico hay deudas pendientes muy importantes en el país, pero al que menos responsabilidad le cabe es justamente a la Unión Cívica Radical, porque ha tenido escasa participación con posterioridad”.

Seguidamente, hizo hincapié en lo que viene para el espacio político y aseguró: “El radicalismo va a estar muy bien posicionado. La sociedad cada vez cree menos en las soluciones mágicas que se plantean algunos sectores de poder” y añadió que “Juntos por el Cambio” es una colación “muy fuerte” de gobierno.

“El peronismo, siempre tuvo al movimiento obrero como columna vertebral, pero hoy pareciera que son los planes, no el trabajo”, cuestionó a la vez que expresó que, en cambio, los jóvenes radicales “no están arreando banderas” y afirmó que desde el espacio son conscientes que enfrentan “a una colación que tiene movimiento sociales, gobernadores, la Cámpora, los sindicatos y un poder económico fuerte”.

Sin perjuicio de ello, el referente de la Unión Cívica Radical señaló que “hay que armar una propia coalición inteligente alternativa en la Argentina, en donde el radicalismo vuelva a ser el eje de la misma en el país y en la ciudad también”.

Además del ex delegado coordinador regional del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Gustavo “Tato” Serebrinsky, también participaron del acto realizado por la Unión Cívica Radical referentes del espacio a nivel local como la concejal, Vilma Baragiola, el candidato a presidente del comité radical y titular del Concejo Deliberante de General Pueyrredón, Ariel Martínez Bordaisco, entre otros.