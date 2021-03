Ante más de 250 dirigentes de toda la provincia, Marcelo Elizondo disertó en el Seminario de Gestión Pública Local y Regional, con el foco puesto en la economía del conocimiento. El mismo se realiza de manera virtual, desde noviembre, con la organización de ACEP, Crear y la Fundación Conciencia y dirigido por los senadores provinciales Roberto Costa y Lucas Fiorini. “Estamos muy contentos del nivel profesional y el aporte cualitativo de todos los que han ido disertando en el Seminario, este espacio enriquece y da herramientas formativas a todos los dirigentes provinciales que se suman”, señaló Fiorini.

“La economía del conocimiento no es algo marginal que nos ocurre, es muy influyente en las normas y en todos los fenómenos sociales. Hay un nuevo contexto que tiene las grandes condiciones que son la base del escenario actual: 1) el cambio tecnológico y cultural, 2) la globalización 4.0 que con la pandemia se consolidó, 3) Todos estamos exigidos a trabajar nuevos atributos, que son consecuencia de lo anterior, 4) hay una gran crisis de los colectivos que son las asociaciones institucionalizadas: crisis de la familia, escuela, sindicato, el gobierno y la política, las naciones y países y 5) el debilitamiento de la política y el estado, con nuevas exigencias y un creciente peso de la geopolítica internacional“, inició explicando Elizondo.

“A través de la plataforma Zoom hay 300 millones de reuniones diarias, en el mundo hay 55 millones de personas que trabajan desde un país para el otro, hay un componente nuevo de las migraciones que es intangible, y es el flujo de datos. Este es el motor de la globalización, y todo esto cambia los modos de producción, de interrelacionarse. Tenemos que reinventarnos en lo cotidiano, y también hay un componente significativo para las universidades, con nuevas diplomaturas, cursos de entrenamiento, nuevas disciplinas”, detalló Marcelo Elizondo. El expositor explicó que cuando se refiere a las “nuevas tecnologías”, no hace mención a la tecnología dura o a la programación, sino que se refiere a la nueva administración de recursos, nuevas estrategias y capacidad de management y de equipos, de transdisciplinariedad.

Finalmente, Elizondo consideró “habrá más o menos financiamiento dependiendo de cómo nos adaptemos a lo internacional, y así podemos avanzar en la evolución tecnológica según las regulaciones que tengamos, y por lo tanto tendremos más éxito económico. La Argentina hace 15 años que no crea empleo neto en la actividad privada porque no se adapta a esto, la Argentina tiene un PBI que no crece porque no se adapta a esto y porque estamos tratando de resistir y termina desistiendo. En el índice de competitividad en el talento hay muchos ámbitos distintos -no solo la macroeconomía- que exigen una respuesta para que la economía del conocimiento no sea algo inalcanzable. En nuestro país no crece la economía, no se crea empleo, hay crisis constantes, estamos en una convulsión que no permite la evolución porque no estamos entendiendo sistémicamente como ocurre esto y el problema es que uno si se resiste queda al margen de la evolución que ocurre de todas maneras”.

Para concluir, el senador Roberto Costa agradeció el excelente nivel de la clase de Marcelo Elizondo y reconoció la importancia de fomentar la economía del conocimiento no sólo en el Estado sino en las personas, las empresas y en todo nivel. Asimismo invitó a todos los participantes a asistir el martes que viene a la última charla del Seminario de Gestión, Pública Local y Regional que estará a cargo de Hernán Lacunza, ex Ministro de Hacienda de la Nación, y ex ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires.