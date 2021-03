Los investigadores encontraron dos puntos de origen de los incendios en Chubut y Río Negro

La justicia local investiga a través de fotos, filmaciones y testimonios de pobladores si algunos focos de los incendios en la Comarca Andina, en la Patagonia, que afectaron a 200 viviendas -en muchos casos con pérdidas totales- se originaron en el tendido eléctrico, mientras brigadistas continuaban combatiendo el fuego.

Desde Chubut, donde recorrió las zonas afectadas, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, sostuvo que “la situación hoy está muchísimo mejor que el día martes, que fue cuando se produjo el incendio porque el miércoles comenzó a llover y hoy también, y alejó el fuego de las poblaciones”.

Señaló en declaraciones a la señal TN que “con la ayuda del Estado nacional se está trabajando sobre esta infraestructura para luego pensar en la situación habitacional de las más de 200 familias que quedaron sin sus viviendas o unidades productivas”.

“En cuanto a lo habitacional, tendremos que trabajar entre la provincia y Nación. Se está entregando dinero desde el Ministerio del Interior que va a llegar a los municipios para recuperar la infraestructura eléctrica”, expresó.

Agregó que “se logró controlar el fuego”, pero agregó que “no significa que esté inactivo”.

Cabandié precisó que los incendios dejaron “daños tremendos en los servicios públicos: no hay agua en Lago Puelo, en Epuyén, El Maitén ni en Las Golondrinas; no hay electricidad”.

Sobre el origen de los incendios, el ministro manifestó que “se trataría de algo intencional” porque “la gente experimentada en el manejo del fuego da cuenta de la simultaneidad de los fuegos en un lapso de dos horas en seis localidades, y también por la observación in situ de los puntos de origen de los focos”.

En ese sentido, recordó que se presentó “ante la Justicia para que justamente sea la Justicia la que investigue si hubo intencionalidad”.

En relación a los evacuados, explicó que “la situación está contemplada en distintas ciudades”, y que algunas personas se encuentran alojadas en “El Bolsón, en Epuyén o El Maitén”.

También informó que el Ministerio de Desarrollo Social está llevando ropa y alimentos a la zona.

Por su parte, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, sostuvo en Twitter que tanto la cartera que conduce “como otras carteras del Estado nacional, nos comprometimos a brindar asistencia a los municipios y las comunidades perjudicadas, para paliar no sólo los daños ambientales sino también las consecuencias sociales, económicas y productivas”.

El ministro posteó, además, varias fotos y señaló: “Junto a los brigadistas que trabajan intensamente en las tareas de control del fuego, evaluaron el impacto y los daños producidos por los incendios”.

“Los focos fueron iniciados simultáneamente en distintas ubicaciones”, dijo, y subrayó que “no fue un rayo ni un accidente, se trata a las claras de incendios intencionales”.

Los dos lugares donde se habría iniciado el fuego “siguen la línea del tendido eléctrico”

De Pedro resaltó el envío por parte de Ambiente y Desarrollo Sostenible de dos helicópteros, tres aviones hidrantes, 12 autobombas, vehículos de apoyo y 104 brigadistas para combatir el fuego y mitigar los incendios.

En cuanto a la intencionalidad del fuego, el viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky, sostuvo que “el 95% de los fuegos se inician por causas no naturales”, y afirmó que “está prácticamente determinado, por los testigos, que el fuego del sur fue iniciado en varios focos simultáneos de una manera muy orquestada, planificada, y se presume que está muy asociado a un conflicto socioeconómico que está viviendo la provincia de Chubut”.

La investigación

En tanto, los investigadores determinaron al menos dos puntos de origen de los incendios que afectaron la Comarca Andina del paralelo 42 sobre el extremo noroeste de Chubut, “siguen la línea del tendido eléctrico”. Los elementos de prueba fueron aportados al fiscal general de la oficina única de Esquel, Carlos Díaz Mayer, que lidera la investigación.

La actividad de los peritos concluyó el miércoles con los últimos datos recabados de damnificados por los incendios que retornaron a Chubut tras haberse autoevacuado en viviendas de familiares en la localidad rionegrina de Bariloche debido al avance del fuego sobre sus casas.

“La policía concluyó anoche el trabajo de aportar pruebas, fotos, filmaciones y testimonios a pobladores con los que se elaboró un informe que fue elevado al fiscal”, dijo a Télam el subjefe de la policía de Chubut, Néstor Gómez Ocampo.

El lugar más afectado es el conocido como “parcela 26” en zona de Las Golondrinas, jurisdicción de la localidad chubutense de Lago Puelo, cerca del límite con Río Negro.

La solidaridad

En este contexto, el Club Andino Bariloche, la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), organizaciones sociales y familias porteñas con vínculos en El Bolsón comenzaron a recibir donaciones que serán distribuidas en las zonas afectadas por los incendios que afectan las provincias de Chubut y Río Negro.

La Red Solidaria Bariloche, Cáritas Bariloche y el Grupo Scout organizaron una colecta a partir de hoy y hasta el domingo en el Gimnasio Municipal 2, ubicado en La Paz y Rolando, de esa ciudad entre las 10 y las 20 horas.

Por otra parte, la policía de Chubut emitió un comunicado de búsqueda para dar con el paradero de un poblador rural que se ausentó de su establecimiento en jurisdicción de El Maitén cuando se declaró un incendio, quien es el único reportado como desaparecido.

El hombre fue identificado como Sixto Arce, de aproximadamente 50 años.

En diálogo con esta agencia, Diego Boudarczuk -productor de cerveza artesanal- señaló que salió junto a su pareja Verónica, dos niñas de 13 y 8 años y un bebé de 18 meses “de la cabaña cuando vimos que caían bolas de fuego sobre el pasto; intentamos apagarlo hasta que decidimos salir con lo puesto”.

Manuel Prado, titiritero y músico que tenía su hogar en Las Golondrinas, una de las localidades afectadas, aseguró que tanto a él como a todos los vecinos del lugar “se nos quemaron todas las casas, los documentos, los recuerdos”.

El músico Carlos “Indio” Solari utilizó sus redes sociales para hacer llegar “cariño y solidaridad” a la familia de Gaspar Benegas (conocido como Apai), guitarrista de la banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado que lo acompaña hace años.

“Queridos amigos: Toda la familia de uno de nuestros músicos está pasando un momento feísimo. Muchos de Uds saben que Apai nos llegó desde El Bolsón. Desgraciadamente las casas de toda su familia están en llamas, les pido que le hagan llegar su cariño y solidaridad”, señaló el posteo del Indio.