Medicina: 400 extranjeros aspiran ingresar a la carrera de la Universidad Nacional

Después de un año atravesado por la virtualidad, el director de la Carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Adrián Alasino, en diálogo con “el Retrato” destacó que ya son más de 2 mil los inscriptos para el ciclo lectivo 2021, que la carrera cuenta con casi 5 mil alumnos activos y que actualmente hay 400 extranjeros inscriptos de diferentes partes del mundo. “Cuando abrió medicina en 2017, ya en el primer año, se registraron 200 extranjeros”, resaltó.

“A partir de diciembre se empezaron a recuperar las partes prácticas de la carrera de medicina, una vez que las mismas fueron aprobadas. En enero hubo un parate y en febrero se retomaron las practicas del año pasado”, sostuvo el director de la Carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Adrián Alasino, a la vez que aclaró que “cada año hizo su trabajo, en tanto los superiores tenían más prácticas de simulación atrasadas por ejemplo, porque no se podía concurrir a ningún centro de salud y hospital”.

En tal sentido, Alasino detalló que actualmente se encuentran en la Universidad abocados tomar exámenes finales presenciales, que tienen prácticas, enmarcados dentro de un protocolo y que a partir de la última semana de marzo arrancarían entre 8 y 20 actividades en la escuela bajo una modalidad mixta, es decir, “lo más posible presencial y lo menos posible virtual”.

“La modalidad va a depender igualmente de lo que resuelvan las autoridades”, afirmó al mismo tiempo que comentó que cuentan un espacio, donde los referentes de las 20 facultades de medicina pública se reúnen con diferentes ministros nacionales y provinciales. En el marco de los mismos, adelantó que han solicitado que se abrieran los medios para que “no se cierren las puertas como el año pasado” en la carrera.

En función de ello, Alasino reparó en que “una consecuencia negativa de todo esto es que en 2020 no se han recibido muchos médicos en Argentina, porque no hubo dónde hacer las practicas y que en esta pandemia no suceda eso, es complicado”.

Por otra parte, destacó la cantidad de inscripciones registradas para el ciclo lectivo 2021. “Ya empezaron virtualmente las dos materiales iniciales con 2 mil 184 ingresantes. En los años inferiores de medicina se pueden dar las materias bajo este formato online sin inconvenientes”, aseguró al mismo tiempo que comentó que el promedio anual giraba en torno a los 1700 o 1800 inscriptos.

“Hay alrededor de 400 extranjeros que aspiran ingresar a estudiar la carrera de medicina en la Universidad Nacional durante el ciclo lectivo 2021. El 90% son brasileros, pero también hay estudiantes procedentes de Rusia, dos de Estados Unidos, una alumna de Japón, etcétera”, resaltó el director de la Carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

En tal sentido, Adrián Alasino destacó que registraron extranjeros oriundos de 16 países diferentes durante el 2020. “De las más de 50 carreras que tiene la Universidad ha habido siempre 4 o 5 extranjeros, pero cuando abrió medicina en 2017 ya en el primer año se registraron 200 extranjeros”, afirmó.

A su vez, aclaró que ese número se ha mantenido en alrededor de 500 estudiantes por año, procedentes de diferentes lugares de América Latina principalmente como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, etcétera. “Mar del Plata es una ciudad muy grande y conocida y probablemente muchos de ellos son hijos de argentinos repatriados”, consideró al mismo tiempo que comentó que también hay estudiantes procedentes de varias provincias del país.

Seguidamente, detalló que en total cuentan con 4 mil 967 alumnos estudiantes de la carrera. “Todavía no están la totalidad de las materias andando y seguramente se supere los 5 mil alumnos activos”, indicó y añadió que, conforme a ello, se encuentran actualmente muy limitados con la capacidad de la Universidad.

“La virtualidad nos descomprime un poco, pero el tema es que esta carrera no se puede hacer mucho bajo este formato. Hay materiales muy largas, con mucha carga horaria semanal, con prácticas, etcétera”, precisó a la vez que comentó que los alumnos cursan alrededor de 30 o 35 horas semanales.