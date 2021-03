El PJ bonaerense acelera las negociaciones para consensuar la lista que liderará Máximo Kirchner

El encuentro virtual

y que represente a cada espacio del peronismo bonaerense, según adelantaron a Télam fuentes partidarias ante el cierre de listas previsto para el próximo lunes 15.La renovación de autoridades del PJ provincial avanza a paso firme y este lunes 15 será la fecha límite para presentar las listas de candidatos para conducir al Partido Justicialista de la provincia, cuyo presidente actual es el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez.En el caso de que haya una sola lista, como esperan desde el seno partidario, el acto eleccionario no se realizará y será una reunión del congreso del partido el que proclame a la nueva conducción que tendrá al jefe de bloque del oficialismo en Diputados como el nuevo presidente.Si bien todavía no han trascendido los nombres de las mujeres y hombres que acompañarán a, fuentes partidarias adelantaron queDesde ya, se descarta que las negociaciones serán hasta último momento y, para aquellos dirigentes que se sientan “heridos”, se analizan varias propuestas, como un lugar preponderante en la Federación Argentina de Municipios (FAM) y hasta el congreso partidario que hoy está en manos del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

El sábado 27 de febrero, el Consejo del PJ bonaerense realizó por zoom un encuentro en el que convocó a elecciones y así inició el camino legal para renovar las autoridades en la misma sintonía que el PJ nacional, en un año en el que también se realizarán elecciones legislativas de medio término, tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires.

Durante ese encuentro virtual, se votó por una unanimidad, con 43 miembros presentes de 48, la convocatoria a elecciones.

Durante los discursos en el encuentro virtual, existió “un consenso unánime para convocar a elecciones internas y que haya una sola lista” que encabece el jefe de bloque del Frente de Todos en Diputados y la conformen todos los sectores del PJ provincial.

Actualmente, el PJ Bonaerense está conducido por Gustavo Menéndez, que se alterna en la presidencia con su par de Esteban Echeverría, Fernando Gray, quien no participó del encuentro porque no está de acuerdo con este proceso de renovación, ya que la actual conducción tenía mandato hasta diciembre próximo.

Días después de dicho encuentro virtual, Gray presentó una impugnación judicial contra lo que considera una convocatoria “exprés” e “irregular” del PJ Bonaerense para renovar sus autoridades.

En su escrito, Gray expuso que “el órgano que debe convocar a elecciones internas es el congreso partidario, no el consejo”.

Desde el PJ bonaerense señalaron que “todavía no hubo ninguna notificación” por parte de la justicia.