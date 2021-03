En el marco de un inicio de clases a medias, con familias convulsionadas, docentes que trabajan a destajo, escuelas aptas y escuelas a las que les falta mucho, aparece la pregunta ¿Qué es lo que realmente sucede con la educación? ¿Quién o quiénes son los responsables o los que permiten este juego sin precedencia? El Profesor Luis Distéfano, Director y ex funcionario, con amplia experiencia y conocimiento del sistema educativo, conversó con “el Retrato…”

La pregunta de rigor es qué está sucediendo particularmente en nuestra ciudad. Sin atajos, respondió: “La situación educativa actual en la ciudad y en la provincia no difiere de la que vivimos desde hace muchos años: Un Municipio y un Concejo Deliberante que dejan de lado a la gran mayoría de alumnos, docentes y escuelas. Los recursos que recibe el Intendente para destinar a las escuelas estatales (provinciales y municipales), se utilizan para pagar sueldos del personal comunal. Esto repercute en una infraestructura deficiente en la gran mayoría de las 274 escuelas provinciales que, no solo no tienen obras de envergadura y mantenimiento constante, sino que sus docentes perciben menor sueldo que sus pares por el mismo trabajo y compromiso”.

Respecto a que la Municipalidad tiene superávit, fue terminante: “Si la Municipalidad tiene superávit, puede destinarlo a pagar los sueldos y bonificaciones que desee, pero no con el dinero que debe repartirse entre todo el sistema educativo de Mar del Plata y Batán. En cuanto a la Provincia, el sistema atenta contra la transformación educativa necesaria. Existe una superestructura política y burocrática que impide descentralizar decisiones. En una provincia tan grande, se requiere mayor independencia del territorio. Pasan los años y los gobiernos y poco es lo que cambia.”

Muchos afirman que los docentes son parte del problema. Pero Distéfano asegura que no es así: “Los docentes que demuestran compromiso y vocación, no son valorados. La calidad de nuestro sistema educativo es el principal desafío que enfrentamos si queremos consolidar el desarrollo económico y social, aumentar nuestra competitividad e integración en los mercados globales y formar jóvenes con valores éticos. Entre otras variables, debemos contar con los mejores docentes en todas las aulas, en todas las escuelas, independientemente de la condición económica, de su localización geográfica y la realidad familiar de los alumnos. Se deben definir estándares que sirvan como metas para la enseñanza. Y tenemos que empezar con una educación exigente desde la temprana edad, como han hecho los países que han disminuido la inequidad educativa. Debemos evaluar la educación, como lo están haciendo los países que mejores sistemas educativos lograron. Se requiere evaluar los resultados obtenidos por los alumnos y la performance de los docentes y de las escuelas para contar con información de cómo nos está yendo como sociedad educativa”.

Continúa su análisis, enfatizando que: “A lo largo de los años, la falta de aplicación de la normativa vigente y el avance de lo instituido por sobre lo que deben ser acciones cuyo objetivo central sea la mejora de la calidad educativa, marcaron la ausencia de una política de gestión tendiente a innovar procesos administrativos que tienen impacto en lo pedagógico. En nuestra provincia, en gestión estatal, se parte del concepto que “todos los docentes tienen calificación 10 salvo que el directivo demuestre fehacientemente lo contrario” transformando en un supuesto derecho laboral algo que debiera ser el resultado de acciones que apuesten a la calidad educativa con inclusión”.

Respecto a las jubilaciones y los directivos, explicó que: “Muchos docentes llegan a los cargos jerárquicos o de conducción educativa con el fin de obtener una mejor jubilación. Esto hace que intenten pasar los tres años necesarios sin generar transformaciones necesarias para evitar crisis o problemas. Para cambiar algo de verdad, hay que ponerlo en crisis y eso requiere confrontaciones que muchos no desean encarar”.

Respecto a su propia experiencia, es claro y esperanzador: “Este lunes 8 de marzo cumplí 28 años como docente. Pasé por todos los cargos, muchos de ellos impensados, y puedo decir con felicidad que me encuentro donde quería finalizar mi carrera. Sin embargo, las experiencias vividas me obligan a transmitir la necesidad de profesionalizar nuestra tarea. En estos meses pudimos reunirnos con muchos colegas que piensan igual y conformamos una consultora educativa que pretende dar herramientas a los directivos y docentes de gestión estatal y privada para mejorar sus trayectorias, prepararlos para conducir y liderar una verdadera transformación educativa y acompañarlos en todas las dificultades que enfrentan diariamente”.

Ex Inspectores, Secretarios de Asuntos Docentes, profesores de diferentes disciplinas, abogados, psicopedagogos, contadores, psicólogos, entre otros, se unieron y apostaron a conformar una comunidad de profesionales de la educación –PROFE- con el objetivo de generar espacios de producción y circulación de saberes como parte de una comunidad profesional que derribe la aparente soledad de su acción, renovando su compromiso ético con la escuela. Quienes quieran formar parte pueden contactarse a través de la página web www.profe.ar