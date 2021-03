Comenzó en la Cámara de Diputados de la Nación la discusión sobre la reducción de Ganancias

Al abrir la reunión, el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller -quien conduce el encuentro junto a la titular de la comisión de Trabajo, Vanesa Siley-, anunció para el jueves la participación de especialistas en materia tributaria y para el viernes de dirigentes sindicales.

Heller señaló que hay una “fuerte expectativa en la sociedad” por este proyecto, ya que modificará “de manera importante la situación tributaria de millones de personas” y dijo que acuerdo a los datos que hoy tienen el ” 93% ya no quedará alcanzado porque se irá actualizando a medida que aumenten los sueldos”

El proyecto de reforma del Impuesto a las Ganancias redactado por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, establece que los trabajadores que cobren hasta $150.000 brutos y los jubilados hasta ocho jubilaciones mínimas estarán exentos de pagar ese tributo.

Además, estará exento para estos trabajadores el aguinaldo y los jubilados podrán acceder al beneficio de no pagar ganancias aún cuando tengan una propiedad en alquiler o un plazo fijo, y se podrá deducir el concubino, según confirmaron los funcionarios.

Moroni señaló que “con el mínimo no imponible vigente se llegaba a dos millones de personas alcanzadas por el impuesto y la modificación que se propone permitirá volver a valores históricos, que era de entre el 8 y el 10 por ciento de los trabajadores asalariados”.

Moroni destacó que “la vocación de este Gobierno es que el salario real crezca” y en ese sentido dijo que el proyecto “está dentro de las políticas que se están llevando adelante para que el salario efectivo real de bolsillo crezca”.

Por su parte, el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, señaló que “se trata de una reforma que es sustentable, progresiva y que mantiene los criterios de equidad que nosotros priorizamos para promover un sistema que ayude a un desarrollo armónico del país”.

“Nosotros vemos necesario volver a que la proporción de trabajadores que pagan impuesto a las ganancias sea razonable, por eso estamos de acuerdo con la propuesta que se presentó y con la que estuvimos trabajando desde el Ministerio de Economía”, apuntó Arias.

El secretario agregó que “básicamente es establecer un nuevo piso a través de un mecanismo más simple para que las personas que ganan hasta 150 mil pesos brutos no paguen ganancias”.

Arias también señaló que el costo fiscal “será de 41.250 millones de pesos, que es dinero que se va a volcar al consumo”.

El funcionario del Palacio de Hacienda destacó, además, que los trabajadores que cobran hasta $150.000 brutos tendrán otros beneficios, que incluyen no pagar ganancias por el aguinaldo y que se permitirá deducir al concubino cuando hasta ahora “solo se permitía al cónyuge”.

Sobre el pedido de la diputada del Frente de Todos, Lucia Corpacci, para que las horas extras del personal de salud no paguen ganancias, Moroni señaló que se otorgó un bono para el personal de salud “para corregir afectaciones o situaciones de estrés, como las que están pasando ahora”.

Desde la Juntos por el Cambio, la diputada radical Soledad Carrizo (Córdoba) planteó el tema de los fallos existentes para que los jubilados no paguen ganancias y su compañero de la UCR Luis Pastori planteó que “es injusto que un jubilado que pague Bienes Personales no va a tener acceso al beneficio de descuento de Ganancias, en comparación a un trabajador en relación de dependencia que pague BBPP y perciba el mismo monto”.

Los funcionarios señalaron que ambas cuestiones exceden el alcance del proyecto en estudio en la Cámara baja.

Por su parte, el vicepresidente de la comisión de Presupuesto, Luciano Laspina (PRO), pidió que se un informe a la Oficina de Presupuesto para “tener una evaluación del costo fiscal que sea técnica e independiente” ya que el proyecto sufrió modificaciones “y no tenemos idea del costo fiscal”

También pidió que la reforma alcance a los autónomos, ya que “ganan lo mismo que un trabajador que cobra hasta 150 mil pesos pero va a tener ningún beneficio con lo cual tenemos que corregir este criterio”

Desde la izquierda el diputado Nicolás del Caño preguntó sobre la posibilidad de que el beneficio que genera este proyecto se diluya con los aumentos salariales que surjan de las paritarias”.

Para Marcó del Pont el proyecto de Monotributo aliviará la carga de los contribuyentes

La Cámara de Diputados comienza a analizar Ganancias.

La titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos aseguró que el proyecto de reforma del monotributo permitirá aliviar “la carga de los contribuyentes que son excluidos del régimen y que al pasar a ser autónomos acumulan deudas fiscales muy difíciles de afrontar”.

“Las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo apuntan a armonizar la transición entre el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) y el Régimen General (RG), tanto en términos administrativos como en los montos de las obligaciones que deben afrontar los monotributistas”, explicó

Durante su intervención, la titular de la AFIP identificó tres grandes grupos de beneficiarios del proyecto de ley.

En primer lugar, “a todos los monotributistas porque establece un régimen permanente que hace menos gravoso pasar del Régimen Simplificado al Régimen General”, dijo.

Añadió que en segundo lugar “ofrece un alivio para aquellos monotributistas que hubieran sido excluidos de este impuesto durante 2020 y se los ‘perdona’ por única vez y, finalmente, “al Estado, ya que la administración tributaria va a disponer de mucha más información sobre las operaciones entre monotributistas y responsables inscriptos de IVA, porque se incrementa el control por oposición”

“Estamos trabajando con otras áreas para ver cómo el monotributo vuelve a ser una forma de inclusión tributaria y financiera dentro de un segmento muy marginado de la economía popular”, dijo la funcionaria al referirse a las modificaciones que evalúa el Gobierno.