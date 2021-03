Bianco y Gollan desmintieron que exista un Vacunatorio VIP en Mar del Plata

El jefe de Gabinete, Carlos Bianco , y el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán , desmintieron este martes que exista un vacunatorio Vip en Mar del Plata luego de que tomara estado público una denuncia por irregularidades en la inoculación realizada por el ayudante fiscal Javier Pettigiani ante la Fiscalía de Delitos Económicos.

“Se habla de un vacunatorio vip en Mar del Plata, más allá de que tomó intervención la Justicia, no hay ningún vacunatorio vip, no existe en ninguno de los 135 distritos de la provincia”, ratificó Bianco desde el Salón Dorado de la Gobernación, donde los funcionarios actualizaron los datos del coronavirus en la provincia.

En ese sentido, aclaró que “se apunta a responsables o trabajadores del IOMA, de PAMI, al titular de la Región Sanitaria, y un ‘sindicalista’, pero no dicen que el ‘sindicalista’ también es enfermero”, aunque admitió que “puede haber avivadas y apioladas pero se sancionará como corresponde”.

En tanto, Gollan desestimó una nota que salió en un matutino porteño sobre el presunto vacunatorio vip en el distrito de la Quinta sección electoral al marcar que “es tan berreta y mala, que muestra el periodismo carroñero y chismoso”. “La verdad que es vergonzoso lo que hicieron”, se quejó.

Entre la lista de supuestos “vacunados vip” se encuentran Fernando Mogni, director de la Unidad de Gestión Local del PAMI local, de 39 años; Santiago González, de 53 años, director regional de la obra social bonaerense IOMA; Facundo “Apache” Villalba, representante de ATE y CTA, de 32 años.

Otros de los que figuran en la nómina que trascendió están Marcelo Gastón Vargas , director ejecutivo de Región Sanitaria VIII, de 50 años, e inmunizado el 5 de febrero con la segunda dosis, y un puñado de supuestos militantes políticos afines al oficialismo.

El jefe de Gabinete defendió la inoculación de la mayoría de los mencionados. “Si hubiesen preguntado si correspondía que se vacune el Director Regional, claro que corresponde, en el caso de los trabajadores del PAMI o el IOMA, o en el sindicalista que es enfermero, claro que también corresponde”, objetó Bianco.

El funcionario también apuntó a la secretaria de Salud del municipio de General Pueyrredón, Viviana Bernabei, quien esta mañana se presentó como testigo en la fiscalía 10 de Delitos Económicos y además dio declaraciones a los matutinos porteños que fogonearon la existencia del supuesto vacunatorio vip.

“Me sorprendió que la Secretaria de Salud con esta locuacidad pública salga en los medios y haya salido a hacer estas denuncias. Tenemos una excelente relación con el intendente (Guillermo) Montenegro , estuvimos todos estos meses al habla de manera semanal. Si hubiesen preguntado los hubiésemos dicho”, apuntó Bianco.

“Se habrán quedado sin batería los teléfonos porque lo podrían haber preguntado”, chicaneó el Jefe de Gabinete sobre los motivos que llevaron a los funcionarios municipales a denunciar públicamente la situación.

Sobre las supuestas denuncias por irregularidades en la campaña pública, gratuita y optativa de vacunación, Gollan sostuvo que “no vamos a dejar de vacunar y si se detecta alguna irregularidad, con alguna persona que burló los controles, los investigaremos, pediremos los informes o sumarios correspondientes”.

“Toda aquella persona que preste servicios en establecimientos de salud más allá de su situación contractual corresponde que sea vacunada. A los antivacunas no le pedimos que ayuden, porque ya no tenemos esperanza, le pedimos que no pongan más palos en la rueda, porque con la salud no se embroma”, amplió Gollan.

El escándalo por las vacunas vip tuvo su primer capítulo en la segunda quincena de febrero, después de que trascendiera el sistema montado en el segundo piso del Ministerio de Salud que terminó con la salida del exministro de Salud de la Nación Ginés González García.

“Al no tener la vacunación a nuestro cargo, nosotros no tenemos acceso a los registros. A nosotros nos preocupan los vacunadores eventuales, porque lo que nosotros recibimos de la gente son pedidos de respuestas a situaciones como por ejemplo la no firma del certificado de vacunación. Y en realidad nadie sabe a ciencia cierta la veracidad de esa información”, había dicho hoy la secretaria de Salud de Mar del Plata.