Apolo Fish: se cumple el séptimo día de acampe en la Plata y no hay soluciones 

En torno al conflicto que gira en torno a la planta Apolo Fish en el Puerto de Mar del Plata, por el despedido de siete envasadoras que trabajaban en forma precarizada en la empresa, este martes se cumplió el séptimo día de acampe y bloqueo de la fábrica de Pescadores al 1.200 y, por ahora, no hay soluciones. A su vez, se formó un “fondo de huelga” organizado por distintas agrupaciones que recaudaron fondos para sumar a la lucha.

Si bien durante la jornada del lunes se dieron negociaciones entre la patronal y las trabajadoras, las mismas no llegaron a buen puerto, en tanto habían recibido una propuesta superadora que iba a ser puesta a consideración de las trabajadoras, pero antes de dar un veredicto la patronal la retiró y volvió a ofrecer lo que ya había ofertado: 20 mil pesos como indemnización, a pesar de la precarización sufrida por las trabajadoras y la vigencia de la doble indemnización y la prohibición de despidos.

Puntualmente en torno al ofrecimiento de este lunes, el representante legal de las trabajadoras reconoció que la propuesta iba a ser puesta a consideración por superar lo ofrecido previamente pero que, de un momento a otro, “volvieron y nos dijeron que no, que se habían tirado para atrás y al final no hubo respuesta”, relató y lamentó: “Ahora nos volvieron a ofrecer la migaja que habían ofrecido la vez pasada. Ahora estamos a foja cero“.

“Nos vamos a quedar ahí aunque no demos más, no les vamos a dar el gusto a los empresarios Pennisi, a los Paredes y a todos los que estén ahí cumpliendo sus funciones. No les vamos a dar el gusto, queremos lo nuestro y nada más“, continuó.

Por otra parte, en el marco de la masiva marcha por el Día Internacional de la Mujer que se realizó en el centro de la ciudad, algunas de las trabajadoras de la empresa se acercaron para participar y llevar su bandera de reclamo. A su vez, distintas agrupaciones formaron un “fondo de huelga” para recaudar fondos para sumar a la lucha.

Con cajas recorrieron la movilización explicando que “sólo con la solidaridad es posible torcerle el brazo a estas patronales que juegan con la necesidad mientras se hacen ricos humillando a los trabajadores. Las mujeres tenemos que acompañar esta pelea y demostrarle al gremio y los patrones que las obreras no están solas”, dijo Libertad Martínez de la agrupación de mujeres y disidencias Pan y Rosas.

“Necesitan trabajo en blanco porque son mamás, algunas solas tienen que mantener a sus familias, y las organizaciones de mujeres solidarias estamos impulsando este fondo de huelga para que la pelea no sea quebrada por hambre que es lo más importante ahora. Que ellas puedan llevarle la leche, los pañales, los útiles y los alimentos”, explicó Rosa, una de las que encabezó la recaudación y remarcó que en el acampe, en Pescadores al 1.200, también se puede hacer un aporte.