Fernando García Castellano acusó a los chicos de golpearle el Audiantes de ser detenido y trasladado a Batán

El conductor que atropelló, con un Audi Q5, a los estudiantes del “Albert Einstein” , Fernando García Castellano en diálogo con el móvil de LU9 Radio Mar del Plata , calificó como de “una verdadera locura esto del UPD”, antes de ser detenido por la policía y trasladado a la Unidad Penal 44 de Batan, hasta que sea indagado por el fiscal de flagrancia Eduardo Amavet.

“Llegó a dejar a mi hijo a la puerta del colegio y cuando doblo en la esquina se ve una multitud de chicos tomando el medio de la calle, no dejando pasar. Lo tuve que dejar más atrás en la escuela. Al no poder dar marcha atrás para salir de la calle, entonces empiezo a avanzar entre la gente. En medio de esa situación me empiezan a golpear el vehículo, a llenar de espuma y se tiran sobre el auto” enfatizó ante los colegas de LU9;

“Un padre me quiso agredir, al igual que los chicos. Mi hija de 13 años seguía adentro del auto, llorando“, añadió y aseguró: “Yo no atropello absolutamente a nadie. La persona se tira encima”.

Foto: LU9 Radio Mar del Plata