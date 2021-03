Conductor de un Audi atropelló a estudiantes del Einstein que celebraban el UPD

Un conocido empresario turístico marplatense atropelló a bordo de su Audi en las puertas del Instituto Albert Einstein, sito en Catamarca entre Saavedra y Quintana, a un grupo de alumnos que celebraban el UPD.

La Justicia intervino rápidamente en la causa por lesiones que lleva adelante el fiscal de flagrancia Eduardo Amavet, y a través de una resolución judicial se dispuso su detención y trasladado a la Unidad Penal 44 de Batán, donde deberá permanecer hasta que se le tome declaración indagatoria

El hombre fue identificado como Fernando García Castellanos, quien quedó imputado por las lesiones en una causa que maneja el fiscal de flagrancia Eduardo Amavet.

Si bien en un principio, los hechos los investigó la Fiscalía de Delitos Culposos, a cargo de Pablo Cistoldi, las imágenes que se viralizaron, en las que se ve como el Audi que maneja García Castellanos acelera cuando es rodeado por los estudiantes del Einstein y atropella a una adolescente dieron cuenta de una supuesta actitud dolosa, es decir, con intención de concretar la acción.

El salvaje hecho ocurrió pasadas las 8 de la mañana de este lunes cuando estudiantes celebraban el inicio de su último año secundario. Cinco de ellos sufrieron distintas heridas y una de las chicas , de 17 años, debió ser trasladada de urgencia al Hospital ante las heridas que presentaba.

Todo sucedió cuando el conductor del Audi Q5 -2DT, patente KOV 659 , indentificado como Fernando García Castellano embistió a los estudiantes que celebraban en la puerta del IAE el Ultimo Primer Día los atropelló al entender que “estaba siendo agredido”, sgún dijo luego que debiera bajarse de su vehículo frenado por padres que se interpusieron en su marcha.

Es más, “Lucho”Chaia, papá de una de las estudiantes que celebraba el UPD y que se salvó milagrosamente de ser embestida, afirmó que “cuando logramos bajarlo”, dijo “se mostró altanero”y afrimaba que a él no le iba a pasar nada….”

Chaia en diálogo con “el Retrato…” reconoció que “Estaba muy hija ahí. No la lastimó por dos segundos. Aparentemente uno de los chicos le salpicó la ventanilla con espuma. Y se ve en uno de los videos que le hacían muecas. Lo encara al grupo y sigue….

– Quien lo para?

– Lo frene yo a las piñas en vidrios y en el capot.

– Que dijo?

– Que los chicos estaban locos. Y parecía que estuviera bajo efectos de estupefacientes. Yo me quedé hasta que vino la Científica y no sé si le hicieron la alcoholemia. Le tomaron los datos. Es un hombre muy poderoso. Es el administrador del balneario La Reserva. Se hacía el que no iba a pasar nada. Nos bancamos esa ninguneada cuando vino la policía.

– Van a presentar una denuncia?

– Yo voy a salir de testigo en la Comisaría Segunda y los papás están presentando una nota al colegio para que se reserve el derecho de admisión. El hijo va a otro curso. Aún no sabemos si van a presentar una demanda judicial porque es todo muy reciente. Fue hace dos horas.

Finalmente Chaia identificó al agresor como “Garcia Castellano. Tiene unos 50 años. Puede razonar perfectamente, no es un jovencito. En ese momento había varias mamás. Ahora estamos viendo cómo seguir. Si uno de los chicos cae mal puede pasar cualquier cosa. Les pedimos que difundan porque este señor está diciendo que la camioneta no era suya. Y que no era de él”.

Luego del hecho los policías que intervinieron, iniciaron la investigación respectiva, a la vez que varios padres acusaban a García Castellano por el salvaje ataque a los jóvenes2 que celebraban el UPD, sin producir desmanes , ni violencia.