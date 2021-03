Ciano: “La ciudad necesita que el EMTUR reciba directamente el Fondo de Promoción Turística”

La iniciativa contempla que cada tres meses el EMTUR informe al Concejo Deliberante en qué invirtió lo recaudado. Entre sus fundamentos, Ciano manifestó que “el turismo como industria a nivel mundial, emplea a una de cada diez personas y proporciona medios de vida a cientos de millones más, como lo revelan los datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT)”.

“Hace ya algunos años que la administración central se queda con el dinero del fondo y no lo utiliza para promocionar a la ciudad. Por eso, más allá del esfuerzo del INPROTUR para difundir a Mar del Plata, necesitamos que la ciudad sea promocionada fuertemente. algo que sin inversión no se puede hacer”, señaló Ciano. Según el edil, el Fondo de Promoción Turística es clave para impulsar el crecimiento ordenado y sostenible de la actividad del sector, mediante la acción conjunta del estado municipal, los trabajadores e inversores privados sumado a los entes académicos locales y provinciales.

Vale mencionar que la pandemia ha puesto en riesgo a entre 100 y 120 millones de empleos turísticos directos mientras que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) prevé una pérdida del 1,5 al 2,8% del PIB mundial que genera el sector. “En 2019, más de 8 millones de turistas nacionales e internacionales visitaron nuestra ciudad, representando un ingreso de $37.655 millones de pesos”, indicó el concejal.

Al igual que lo viene haciendo desde años anteriores, en uno de los fundamentos de Ciano, su proyecto menciona a la UCIP y la propuesta insoslayable de los 43 fines de semana. Precisamente la Unión del Comercio, la Industria y la Producción propuso promover los fines de semana restantes del año para compensar la caída de turistas de esta temporada estival.

“Esos sábados y domingos, los feriados y las vacaciones de invierno, suponen un gran caudal de potenciales visitantes. Pero la UCIP, sostiene que para eso es necesario implementar acciones concretas que mejoren la participación de Mar del Plata en la oferta turística del país”, agregó el concejal a la vez que valoró también lo expresado por el Mar del Plata Bureau con la intención de crearse fines de semana temáticos que capturen el interés de una potencial demanda.

Por último, Ciano enfatizó en que “pese a los pronósticos tuvimos temporada y si bien no fue como la anterior, puso en marcha una economía que necesitaba de esta reactivación. Por eso, Mar del Plata debe marcar presencia, comunicar sus ventajas comparativas y enriquecer las propuestas con contenido diagramado en el calendario 2021 para que más turistas la elijan”.