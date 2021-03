Sergio Berni y la derogación de la Ley de Migraciones: Hay que proponer algo superior

Berni, no dudó en ir en contra de la derogación del decreto, ensanchando la grieta que existe en el Frente de Todos, partido por el que llegó al cargo: “Hay varias interpretaciones para hacer sobre el tema, porque por un lado está la parte de inconstitucionalidad del decreto que firmó Macri. Pero por el otro, entiendo que si hay que derogarlo porque es inconstitucional, hay que hacerlo proponiendo algo superador. No podemos derogar por derogar y seguir el camino de la mediocridad, si es inconstitucional mejorémoslo, pero no nos quedemos en derogarlo y no hacer mas nada”. El ministro hizo declaraciones en esas declaraciones en América TV como si no fuera él una de las personas indicadas en proponer algo superador.