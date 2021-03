Comenzaron las celebraciones por el centenario de Astor Piazzolla

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, presentó en el Teatro Auditorium, de Mar del Plata, “Piazzolla, identidad marplatense, identidad bonaerense”, una serie de homenajes que se extenderá durante todo el año, en conmemoración al gran músico y compositor Astor Piazzolla, en el centenario de su nacimiento.

“Piazzolla llevó el tango a todo el mundo y tiene muchísimo reconocimiento”, destacó Augusto Costa y agregó: “desde la Provincia estamos participando de este homenaje para reivindicar toda su obra”.

La apertura del ciclo, organizado por la provincia de Buenos Aires junto a la Universidad Nacional de Mar del Plata y con apoyo de la Fundación Piazzolla, tuvo lugar en la ciudad natal del emblemático bandoneonista. Y contó con una gala en la sala Piazzolla del Teatro Auditorium, donde el pianista Horacio Lavandera brindó un concierto gratuito con un repertorio de obras populares de Piazzolla como “Adiós Nonino”, “Fuga y misterio”, “Cuatro Estaciones Porteñas” y “Libertango”.

Horacio Lavandera

“Queremos poner, en cada uno de los rincones de la Provincia, el arte de Piazzolla”, señaló el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia y definió al bandoneonista marplatense como “un ícono de la cultura argentina”.

En el mismo acto quedaron inauguradas las exposiciones “A mi amigo Astor”, de Pupeto Mastropasqua y “Que no se entere Piazzolla, contribución a la iconografía apócrifa del gran músico”, de Hermenegildo Sábat, que podrán visitarse diariamente hasta fines de abril, con acceso gratuito, en el foyer del Centro de las Artes.

demás, el jueves 11 de marzo, también en el Teatro Auditorium, dará inicio la serie de conciertos “Piazzolla bonaerense, diálogos contemporáneos”, curada por el músico marplatense Valentín Garvie, quien se presentará junto a Julián Maliandi como dúo de trompeta y guitarra eléctrica. Esta propuesta apuntará a confrontar a diferentes intérpretes con el legado y obra de Piazzolla, poniendo énfasis en el proceso artístico y la confluencia de diversos géneros y estilos. Se realizarán presentaciones mensuales con la participación de artistas locales y de la región.

“Esperemos que en los próximos meses el mundo consiga dar vuelta la página de la pandemia y podamos volver a disfrutar de la enorme oferta cultural que tiene la Provincia”, concluyó el ministro Costa.

Del acto de apertura también participaron el vicerrector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Daniel Antenucci; el subsecretario de Políticas Culturales, Ezequiel Grimson; el director Provincial de Artes, Fernando Farina; el director del Teatro Auditorium, Marcelo Marán; artistas locales, concejales y autoridades municipales.

El programa “Piazzolla, identidad marplatense, identidad bonaerense”, se extenderá durante todo el año en el Teatro Auditorium y entre otras actividades, incluirá proyecciones de cine dedicadas al músico, conciertos y un concurso de composición, cuyo jurado estará presidido por Rafael Gintoli. Todas las actividades del ciclo se realizarán con estricto cumpliento de los protocolos dispuestos por las autoridades sanitarias a partir de la pandemia de Covid-19.

Astor Pantaleón Piazzolla nació en Mar del Plata el 11 de marzo de 1921. Maestro, compositor y figura icónica del bandoneón, es considerado uno de los músicos más importantes del siglo XX. Fue uno de los artífices de la renovación del tango, sobre todo a partir de 1955, cuando regresó a Argentina después de un período de estudio en París bajo la dirección de Nadia Boulanger, célebre pedagoga que le aconsejó no olvidar nunca la música popular. “Decarissimo”, “Milonga del ángel”, “La muerte del ángel”, “Invierno porteño”, “Buenos Aires hora cero”, “Balada para un loco” y “Adiós Nonino” son algunos de sus tangos más reconocidos. En ellos conviven el género tradicional, la música clásica y el jazz y entremezclan sus lenguajes, técnicas y estilos, lo que les confiere un aspecto innovador y atractivo. A Piazzolla se le debe también un valioso “Concierto para bandoneón y orquesta”, toda una reivindicación de ese instrumento y una ópera, “María de Buenos Aires”.

-TRIBUTO A THE BEATLES-

El Teatro Auditorium presenta a la banda Helter Skelter Beatles Covers. La cita será el sábado 6 de marzo a las 21.30 en el Café Teatral Emilio Alfaro.

La banda marplatense tributo a The Beatles se formó en el año 2010. Con fanatismo y respeto recrean la música de la banda de rock más importante de la historia, sin imitar las personalidades de sus integrantes y respetando tanto los arreglos musicales como las tonalidades originales de las canciones. Desde sus primeros años lograron ser teloneros de bandas y artistas de renombre, además de realizar sus propios shows en diferentes teatros, pubs y festivales de Mar del Plata y la zona.

En 2016 participaron en el concurso de la semana Beatle de Buenos Aires, realizado en The Cavern a nivel Latinoamericano. En dicha competencia fueron elegidos como mejor banda Beatle de Latinoamérica, lo que les permitiría ser parte de la Beatleweek 2017 en Liverpool, Inglaterra. Se presentaron en distintos lugares de esa ciudad junto a más de 70 bandas de todo el mundo, en escenarios como Crompston Bar y Wave bar del Adelphi Hotel, Live Lounge, Jacaranda Club, The Cavern Pub, y el histórico The Cavern Club donde los Beatles realizaron shows.

En 2018 y 2019 se presentaron en diferentes escenarios de la ciudad de Mar del Plata. En 2020, fueron convocados para participar nuevamente en la Beatleweek de Liverpool, esta vez en la modalidad de “streaming” debido a la suspensión de las presentaciones en vivo por la pandemia del Covid-19.

En este mismo año la banda, integrada por Matías González (bajo, teclados y voz), Mauro González (guitarra líder, teclados y voz), Iván González (guitarra rítmica, teclados y voz) y Nicolás Cozzoli (batería), participó del festival de bandas internacional Meet The Beatles de Costa Rica, también por streaming.

La presentación forma parte de la programación cultural producida por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense y el Teatro Auditorium, que contempla todos los protocolos de prevención en el marco de la pandemia de Covid-19, con un aforo del 20 por ciento de ocupación en sus salas.