Ara San Juan: Malvinas Vallejos se pregunta todos los días qué pasó y por qué a él…

Próximo a conocerse el veredicto final sobre la responsabilidad de los 8 oficiales de la Armada en el hundimiento del ARA San Juan, Malvinas Vallejo, hermana del suboficial segundo, Oscar Vallejo, en diálogo con “el Retrato…” aseguró que irán “hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia” y confesó que, a más de tres años de la tragedia, “el dolor, la ausencia, la bronca y las preguntas siguen estando. Todos los días me pregunto por qué pasó y por qué a él”.

“Las cosas las veo como al principio, porque lo que buscamos es verdad y justicia y por el momento no hay nada dicho. La causa no está avanzando mucho”, sostuvo la hermana del suboficial segundo, Oscar Vallejo, en conversación con “el Retrato…” y añadió que “es todo política y no quieren que salga a la luz la realidad de lo que pasó”.

En tal sentido, apuntó que “tratan de tapar con la indemnización lo que buscamos: que se haga justicia por los 44 tripulantes” al mismo tiempo que se refirió a que durante esta semana finalizarán los alegatos de los ocho oficiales de la Armada Argentina acusados por el hundimiento del ARA San Juan con sus 44 tripulantes y en los próximos 15 días, esto es el viernes 19 o el lunes 22, se dará a conocer el veredicto del Consejo General de Guerra sobre cada uno de ellos. “Que paguen lo que tengan que pagar y si son responsables también que cumplan”, aseguró.

“Estoy cansada, triste y enojada, porque no puede ser que a más de tres años ni siquiera se tenga idea de lo que pasó o los culpables del hundimiento”, confesó al mismo tiempo que reconoció que “nada va a parar la lucha” que lleva adelante. “Por más que esté cansada y tenga mucha bronca acumulada nadie va a hacer que bajemos los brazos”, aseveró.

“Vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia, porque necesito que mi hermano descanse en paz”, expresó y destacó que la Armada ha estado presente durante este tiempo, brindando asistencia psicológica a los familiares de los tripulantes.

Asimismo, señaló que hoy, a tres años de la tragedia, la situación se hace cada día más difícil en lo personal. “Me duele mucho ver el uniforme de la Armada puesto en otra persona por ejemplo, porque mi hermano lo usaba y me hace acordar a él, lo mismo con los actos, la formación, etcétera”, aseguró.

“Me encantaría que un día me toquen la puerta y sea mi hermano. Si bien sé que en el plano físico no está y que está en otro plano, la esperanza que un día lo volvamos a ver no se pierde. Aunque sé que es imposible”, confesó la hermana de Oscar Vallejo, quién tenía tres hijos de 14, 8 y 4 años de edad.

A su vez, manifestó: “Por más que uno no esté llorando todo el tiempo no significa que el dolor se fue. El dolor, la ausencia, la bronca y las preguntas siguen estando. Todos los días me pregunto por qué pasó y por qué a él” y aseguró: “Por más que el tema del submarino se fue perdiendo en los medios de comunicación, yo me levanto todos los días pensando en mi hermano. A veces sin entender o sin creer que él no está”.

En ese contexto, reparó: “No sé si lo que pasó se supera. Mi hermano se fue y nunca más lo volví a ver, ni siquiera tuve un cuerpo para ir a llorarlo. Todos los familiares tenemos un dolor y una bronca igual de grande, porque nos quitaron una gran parte de nuestras vidas” al mismo tiempo que comentó que, en su caso, al poco tiempo del fallecimiento de su hermano, sufrió el de su padre. “Mi papá se enfermó de cáncer de páncreas, se hizo quimioterapia, pero luego tuvo metástasis y el 23 de enero del 2020 murió. Todo fue por la angustia que vivimos”, lamentó.