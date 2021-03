Horacio Taccone: “La ampliación de turnos de licencia de conducir es una necesidad”

El Presidente del Bloque de Acción Marplatense, Horacio Taccone, solicitó la ampliación de los turnos de licencias de conducir para dar respuesta a la demanda de marplatenses y batanenses que vienen sufriendo las dificultades para la renovación de su licencia de conducir.

Más allá de las prórrogas

“Más allá de las prórrogas vigentes, los turnos no cubren la demanda de vecinos y vecinas. A todos los vencimientos de licencias del 2020 se le suman las nuevas necesidades de renovación y los turnos para la primera licencia.”, expresó Horacio Taccone. Y agregó: “Actualmente muchos vecinos y vecinas se encuentran con fechas próximas de vencimiento de sus licencias y no encuentran turno correspondiente para la renovación.”

Ampliar recursos

“Consideramos que la respuesta frente a esta limitación que está presentando licencias de conducir no se resuelve solicitando a los vecinos y vecinas que dejen de solicitar turnos para su renovación con la finalidad de que queden disponibles para otorgar turnos de primer licencia. Esta dificultad que hoy tienen marplatenses y batanenses debe ser resuelta por el Estado municipal fortaleciendo el área, sus recursos y los sistemas de acceso al trámite.” manifestó el concejal de Acción Marplatense.

“Por eso solicitamos al Ejecutivo municipal informe el motivo de las demoras y las dificultades de acceso a turnos para renovación y primer licencias además de que se amplíen los recursos necesarios o se reasignen para dar respuesta a la alta demanda del servicio.” finalizó Taccone.