Pepsico lanza una nueva edición del programa de pasantías para universitarios

PepsiCo, compañía mundial de Alimentos y Bebidas, lanzó First Gen, su programa de pasantías para jóvenes universitarios. Está dirigido a aquellos estudiantes que tengan al menos un año y medio o dos restantes de carrera, y muchas ganas de desarrollarse y dar lo mejor de sí mismos en una compañía de alcance global.

First Gen es el programa de pasantías de PepsiCo, mediante el cual la compañía busca darles la oportunidad a estudiantes universitarios de empezar su carrera profesional en una compañía global mientras terminan de estudiar.

“Desde el primer día, nuestros pasantes estarán inmersos en el dinamismo de nuestra cultura y tendrán a cargo un proyecto específico de impacto real. Tendrán también la oportunidad de poner sus conocimientos en práctica mientras son acompañados por nuestros líderes”, comentó Clara Franco, Gerente de Recursos Humanos de PepsiCo Argentina.

PepsiCo continúa desarrollando programas para atraer a las nuevas generaciones que buscan lugares de trabajo innovadores que se alineen con sus valores y en donde puedan crecer y alcanzar sus objetivos.

“En PepsiCo todos los días son diferentes, cada uno de ellos presenta un nuevo desafío. Actualmente me encuentro realizando un proyecto que se relaciona y tiene contacto con todas las áreas de la empresa. En lo personal me encanta poder conocer e indagar no sólo el área en la que me encuentro trabajando, sino descubrir cómo se interrelacionan y complementan entre sí. Por eso mi mejor día en PepsiCo, son todos los días. Lo que más me gusta y por lo cual recomiendo trabajar en PepsiCo, es la calidez humana y gran predisposición de todos los que la integran por ayudarte y hacerte sentir parte. Y por otro lado el poder tener contacto con otras plantas del mundo y aprender cómo funciona una multinacional”, comentó Bianca Marinucci, pasante de Manufactura.

REQUISITOS PARA APLICAR

Ser alumno regular de una carrera Universitaria

Al menos 1.5/ 2 años para finalizar su carrera.

Inglés Intermedio.

Tener disponibilidad para trabajar 20 hs. semanales.

QUÉ HARÁN LOS PASANTES QUE INGRESEN A FIRST GEN

Desde el momento en que ingresan a PepsiCo, los pasantes tienen la responsabilidad de liderar y ejecutar un proyecto específico.

Tendrán asignado un “Buddy” que los acompañará en su proceso de on-boarding a la compañía.

Participarán de sesiones de “Time Out”, que les permitirán conocer y conectar con líderes de la organización.

Contarán con una agenda de entrenamientos definidos exclusivamente para ellos.

QUÉ OFRECE FIRST GEN

Podrán realizar la práctica de manera virtual (Excepto aquellas funciones que demanden presencialidad)

Experiencia de trabajar en una compañía de alcance global.

Desafíos constantes en un ambiente dinámico y a cargo de un proyecto de impacto real.

Asignación estímulo acorde al mercado.

Acompañamiento de expertos y líderes de la organización.

Día de Cumpleaños libre.

Cobertura médica.

INSCRIPCIÓN

Los interesados que cumplan con los requisitos podrán hasta el 14 de marzo inclusive ingresando a la siguiente plataforma: https://www.firstgen-pepsico.com/conosur/

Los procesos de selección se realizarán durante los meses de marzo y abril y el ingreso será el 19 de abril.