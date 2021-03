Bernabei y Puglisi le declararon la guerrea al UPD y responsabilizan a los padres

La Secretaria de Salud Viviana Bernabei y el Secretario de Educación Sebastián Puglisi, brindaron este miércoles una conferencia de prensa en instalaciones del CEMA para referirse a los cuidados y protocolos a aplicar en referencia a los festejos por el Último Primer Día (UPD) la semana que viene.

“Por una noche no podemos tirar por la borda todo lo que nos ha costado llegar a la situación epidemiológica que tenemos en la ciudad”, manifestó Bernabei en el inicio de su alocución. “Por lo tanto, nuestro mensaje es –fundamentalmente- hacia los padres, que son los responsables por sus hijos y responsables muchas veces por facilitar espacios en las casas para que se produzcan los UPD”, agregó.

“El mensaje va para ellos: si juntos como sociedad pudimos llegar hasta acá y tener hoy menos de 100 casos positivos diarios en la ciudad, eso lo debemos cuidar. Y en esto también tiene mucho que ver en cómo se va a manejar este Último Primer Día”, explicó la funcionaria.

En ese sentido, Bernabei hizo hincapié en los cuidados. “Acá no hay una situación de excepción a lo que estamos viviendo. Seguimos en pandemia. Tenemos que seguir con los protocolos y los cuidados. Y esto no escapa a las generales de la Ley. Este tipo de fiestas no pueden realizarse y debemos extremar los cuidados”, aseguró.

“Si ustedes ven los dos brotes o picos que hemos tenido en la ciudad en octubre y en enero, comprobarán que nos llevó dos meses poder estar a la baja en la tasa de contagios y tener una situación que no impacte en la parte de internaciones, fundamentalmente. Entonces, por una noche de fiesta volver a una situación y tener que esperar dos meses para que volvamos a estar en estos niveles, nos parece que sería -cuanto menos- una medida que afectaría a toda la sociedad en su conjunto”, puntualizó.

“Nos seguiremos manejando con todo los protocolos de control de fiestas. Acá hay protocolos para aplicarse en reuniones al aire libre y en espacios cerrados. Esto no es una fiesta excepcional, es más de lo mismo. Por lo tanto, la aplicación de los protocolos deben ser los mismos. Y los cuidados también”, concluyó Bernabei.

Por su parte, Puglisi añadió: “El Último Primer Día es un ritual de cierre de ciclo que se instaló hace algunos años. En 2020, no estando en pandemia, pudimos trabajarlo muy bien con estudiantes, centros de estudiantes, con inspectores, directivos de colegio y padres. Y la verdad es que salió muy bien: los chicos tuvieron un UPD muy cuidado”.

“Este año estamos en pandemia: la situación es otra”, advirtió el titular de Educación. “Estamos hablando con los equipos directivos pidiendo mucho cuidado y acompañamiento, pidiendo que cada equipo trabaje hacia adentro de la institución, para que se dialogue con estudiantes, con padres y para que se concientice que este no es el año para festejar”, declaró.

“Seguimos en pandemia, por lo tanto hay que seguir cuidándose. En las escuelas estamos trabajando en burbujas, se está ingresando esta semana a las escuelas primarias en grupos de no más de 15 alumnos. Por lo tanto, me parece que desperdiciar todo el trabajo realizado y perder la presencialidad por una fiesta, me parece una picardía”, finalizó Puglisi.