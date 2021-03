Transportistas escolares que sobrevivieron a la crisis reclaman por su trabajo

En el marco del comienzo de las clases, Cristina Rubio (FOTO) , presidenta de la Asociación de Propietarios de Transportes y Escolares Afines Marplatenses, en diálogo con “el Retrato…” manifestó su preocupación por la situación que se encuentran atravesando los transportistas, en tanto muchos colegios aún no reanudaron sus actividades por la falta de personal o por problemas edilicios y otros piden a los padres de los alumnos que no contraten este servicio. A su vez, aseguró que hay un 20% de los trabajadores ha tenido que vender el transporte y cambiar de actividad.

“Las clases comenzaron, pero a la mayoría de los colegios del estado le faltan porteros, maestras o tienen problemas edilicios, por lo que, se está haciendo difícil el tema de poder volver al trabajo. A su vez, los padres tienen la incertidumbre sobre si esta vuelta a las aulas es por un tiempo o indeterminada”, sostuvo Cristina Rubio en diálogo con “el Retrato…”

La presidenta de la Asociación de propietarios de transportes y escolares afines marplatenses detalló que, si bien existen más de 300 licencias habilitadas, no se puede asegurar con exactitud el porcentaje de las mismas que actualmente se encuentran trabajando, en tanto hay “alrededor de un 20% que ha vendido el transporte” e, incluso, agregó que “hay muchos colegios que han dicho a los padres que no contraten transporte escolar, porque no quieren que los niños lleguen a través de este medio”.

En tal sentido, cuestionó lo sucedido con dichas instituciones locales, en tanto su actitud aseguró que significa “coartar el trabajo y la libertad de cada uno de poder decidir sobre cómo llevar a los chicos al colegio”, máxime teniendo en consideración que en el sector rige un protocolo de seguridad aprobado por las autoridades provinciales y locales.

Conforme a ello, señaló que, si bien desde el sector estaban con muchas expectativas en torno a la posibilidad de volver a trabajar, la realidad es que la mayoría de los trabajadores cuentan con pocas consultas. “Nosotros dependemos ahora exclusivamente de las escuelas, que las mismas puedan tener la presenciabilidad, maestros y contar con todos los elementos para poder trabajar”, indicó.

En ese contexto, Rubio describió que la mayor preocupación es que “las escuelas del Estado no estarían dando el servicio, porque no cuentan con personal: maestras, porteros, preceptores, etcétera” y frente a ello, denunció que la Escuela 18 no cuenta actualmente con turno tarde, porque no hay porteros. “No se ha cubierto la necesidad que tiene el colegio, en tanto los porteros que había se jubilaron y nadie cubrió esos cargos. Los chicos no están yendo a la institución por ese motivo”, aseguró.

En relación a las instituciones privadas, explicó que la realidad es diferente, ya que las mismas tienen su personal y la mayoría está trabajando actualmente. “Ha bajado la contratación de transportistas en todos los colegios. Muchos padres consultan, pero cuando comienza el ciclo lectivo ven que la cuota se elevó en el colegio y se hace dificultoso todo”, comentó.

Por otra parte, hizo hincapié en los costos del transporte escolar y detalló que cuentan con una cuota fija, la cual se estipula, a los efectos que el cobro sea igualitario en todos. “Desde la Asociación se estipuló que este año la combi valía 5 mil pesos, lo cual es una base y no quiere decir que tácitamente tiene que ser eso. Puede ser mayor o menor, según la distancia, va a depender de cada transportista”, explicó.

-¿Cómo sobrevivieron este año sin poder trabajar?

-La mayoría nos reconvertimos, hicimos otras cosas. Algunos transportistas trabajaron de choferes de taxis, otros hicieron sillas, comenzaron a pintar, hicieron rejas, etcétera. Tratamos de reconvertirnos y poder sobrevivir estos 15 meses de inactividad.

-¿Un 20% vendieron las unidades?

-Sí, esto fue porque no tenían para comer algunos y otros porque las deudas se van sumando. La mayoría somos monotributistas y no accedimos a ningún tipo de ayuda económica del Estado. Nos llegaron avisos de corte, boletas, impuestos y no se nos tuvo ninguna consideración de ningún tipo.

Por último, aseguró que continuarán luchando para poder volver a trabajar con normalidad. “Estamos esperando incluso que los docentes se vacunen y nosotros también, ya que estamos en el listado gracias al director de Zona Sanitaria VIII que nos agregó en el listado. Sabemos que la pandemia va a estar no solo este año sino tal vez el siguiente también, por eso tratamos de hacer un paralelo a esto y ayudar a los padres a que estén confiados en que tenemos todos los protocolos y cuidados como siempre los tuvimos”, expuso la presidenta de la Asociación de propietarios de transportes y escolares afines marplatenses.