Concesionarios de buffets escolares convocan a un aplauso simbólico

Fernando Mendibil es concesionario de la Técnica 3 de 14 de julio y Gascón de Mar del Plata. Junto a un grupo de concesionarios de buffet y kioscos de colegios privados, públicos y municipales, es parte de una de las 800 familias que no trabajan hace 15 meses.

Mientras cada vez se habilitan mas espacios, mientras crece el número de personas en espacios públicos y retoma el resto de las actividades, ellos permanecen sin poder trabajar. El motivo es tan simple como ridículo: No se puede.

Con voz de cansado, en diálogo con “el Retrato…” relató: “No podemos abrir, por un protocolo viejo de octubre de 2020 que no modificaron. El Plan Jurisdiccional de regreso seguro a clases presenciales de la Provincia de Buenos Aires establecía una modalidad de retorno que no incluía los recreos y cuando se ajustó, hace unas semanas, esa parte quedó sin ser mencionada. Y todos nosotros presos de un sinsentido.”

Luego aclaró que: “Somos 800 familias que vivimos de esto y ya fuimos por todos lados. Presentamos protocolos al Intendente, a la Secretaría de Producción, Fernando Muro. Fuimos al Consejo Escolar. Nadie nos dio respuesta porque tiene que bajar la línea de la Provincia de Buenos Aires. El tema es que en otros lados están habilitando y acá no. No queremos pensar que sea algo contra Mar del Plata. Y no es difícil de entender que nos merecemos trabajar como todos”.

Al recordar el 2020 lo calificó de “durísimo. Hace 15 meses que vivimos esa situación y tenemos empleados que trabajan con nosotros. Cada concesionario tiene 5, 6, 10 empleados y hay un DNU que indica que no se puede suspender ni echar gente. Tampoco nosotros tenemos esa idea, solo queremos trabajar y que se siga manteniendo la fuente de trabajo. Pero hoy por hoy no podemos abrir y no le vemos vías de solución. Hoy mismo nos recibieron dos concejales, que intentarán llevar la inquietud a provincia para que se revea la situación.”

Mas adelante subrayó que “Hemos mandado protocolos a La Plata, a la Subsecretaría de Educación, a la señora Vila. No hemos tenido respuesta. Nadie levantó el tubo para sentarse a dialogar con nosotros. La vía legal la haremos a través de carta documento a la provincia y la gente no da mas. Quieren salir a la calle”.

Es por ese motivo que decidieron convocarse frente al Consejo Escolar de la Provincia de Buenos Aires, el jueves 4 de marzo a las 9.30 de la mañana. Sereno, asegura: “Nos reuniremos en el Hall hasta que alguien nos atienda de manera pacífica, como lo venimos haciendo”