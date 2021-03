Diego Santilli: “Los delincuentes deben estar preocupados, no los ciudadanos”

Diego Santilli, vicejefe de la ciudad de Buenos Aires, se reunió de manera virtual con más de 500 dirigentes de toda la Provincia de Buenos Aires en el marco del Seminario de Gestión Pública Local y Regional dirigido por los senadores Lucas Fiorini y Roberto Costa.

La actividad giró en torno al tema de la seguridad, la prevención del delito y la protección ciudadana, y está organizada por ACEP, Fundación Conciencia y el Instituto de Formación Política y Gestión Pública. Esta instancia de encuentro y formación dirigencial ya se encuentra en su sexta clase, es parte del trabajo de ampliación y contención que en el ámbito provincial se propone el espacio Unidos conducido por Costa y Fiorini,y se caracteriza por la amplia participación de dirigentes locales y el nivel de quienes allí exponen sus saberes y experiencias.

“Algo que nos importa de verdad es la seguridad y para mí eso equivale a libertad”, inició diciendo Santilli. “Para nosotros el Estado tiene cuatro roles: la educación, la salud, seguridad e infraestructura que nos permita desarrollarnos. A partir de ahí, empezamos a trazar los pilares centrales de un sistema integral de seguridad: primero invertir en educación a los hombres de la fuerza, con calidad, valores, los aprendizajes de las normas, de los derechos humanos. Nuestros policías egresan con dos años de formación, con una calidad de preparación de excelente nivel. Segundo creamos una oficina de transparencia con una auditoría externa liderada por civiles. Tercero los ciudadanos tienen que ver a sus policías en las calles, cuando iniciamos eran 6000, hoy hay 19000 policías en la calle. Cuarto, la tecnología; es central para saber dónde está cada uno de sus policías, cuánto caminaron, porque fueron para un lado y no al otro, sabemos dónde están los patrulleros y qué zona recorrieron. También creamos un centro de monitoreo, que son los ojos de la ciudad que está siendo controlado constantemente”.

“A todos nos importa vivir más seguros y mejor, y hoy después de tantos años de trabajo, podemos verificar con números concretos que todos los delitos en Ciudad de Buenos Aires están bajando. Los delincuentes no hacen todo lo que quieren, el que comete un delito tiene que pagarlo y por eso también tenemos que ayudar a la justicia brindando herramientas informáticas como lo hacemos. Este mismo modelo podemos proyectarlo para los municipios, los gobernadores, porque funciona y da resultado”, enfatizó.

Finalmente Santilli consideró “a todos nos faltan recursos, en todos los niveles, pero en esto hay una decisión política porque esto no lo construimos en un año, sino que lo hicimos en cuatro años de manera progresiva, un año una parte, otra al siguiente…yo creo que en la Provincia falta la decisión política de hacerlo de manera integrada”. “Tenemos que brindar la función de seguridad, porque no hay nada más importante para los ciudadanos de nuestro país que la seguridad, poder vivir en paz y que sean los delincuentes los que estén preocupados y no los ciudadanos”.

Lucas Fiorini y Roberto Costa agradecieron la participación, el excelente nivel de la clase y la predisposición para responder a las inquietudes de los dirigentes presentes. “Es un gran aporte para sacar adelante la Provincia, en un tema candente entre nosotros, y compartimos la visión amplia, práctica y profunda a la vez que pregona y practica Diego Santilli, que demuestra que las soluciones son como tirar de una red, nunca es solamente atender un tema aislado sino que las respuestas son integrales,y esto se ha planteado con mucho nivel y precisión“, puntualizó Fiorini.

Por último Costa remarcó la importancia del Seminario de Gestión Pública Local y Regional que se viene desarrollando desde noviembre de manera virtual. “Parecía que no iba a ser posible realizarlo por las dificultades de estos tiempos pero pudimos concretarlo con un gran equipo organizativo y sorprendernos de alguna forma por el éxito con que se está desarrollando. Demuestra la importancia de estas instancias, realmente tenemos un muy buen nivel de participación con una formación de calidad para la gestión pública. Lo hacemos para que todos nos preparemos siempre mejor, para aprovechar la capacidad de gestión de los que nos van acompañando en cada clase y mostrar así que las cosas se pueden hacer bien y se puede trabajar para que la Argentina y la Provincia sea un lugar de realización para todos”.

El próximo encuentro del Seminario de Gestión Pública Local y Regional se realizará el miércoles que viene con la participación del intendente de Lanús Néstor Grindetti y el abogado Juan Curutchet, ex presidente del Banco Provincia. Más información en [email protected].