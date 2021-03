Emilio Bustamente: Si nos limitamos como puerto quedamos afuera de las rutas 

Próximos a la apertura de los sobres de las empresas que se presentaron en el llamado a licitación para el dragado del puerto local, el titular de la terminal de Contenedores II del puerto local, Emilio Bustamante, dialogó con “el Retrato…” y remarcó la importancia del inicio de este proyecto. “Necesitamos llevar al puerto a otra escala y que en el mismo podamos atender buques de grandes dimensiones, no como ha pasado hasta ahora, que se draga más o menos y no se hace una obra bien”, subrayó.

En primer término, el titular de la terminal de Contenedores II del puerto marplatense, en conversación con “el Retrato…” realizó un resumen de la situación del sector y remarcó que siguen trabajando con los protocolos sanitarios correspondientes, en el marco de la pandemia del COVID. “Estamos esperando la temporada de calamar que ha arrancado en los puertos del sur, pero se registró un período de mal tiempo y los barcos estuvieron esperando”, precisó.

Asimismo, Bustamante remarcó que desde el sector siguen operativos y que el próximo 12 de marzo desembarcará un nuevo barco con importaciones. “Actualmente están ingresando importaciones varias como atún para la Campagnola, que viene de Ecuador; cerdo para empresas frigoríficas de Tandil, proveniente de países nórdicos; tornos para QM, una empresa metalúrgica muy importante del Parque Industrial; maquinarias; elementos para la industria de la región, etcétera”, explicó y añadió que en lo que respecta a las exportaciones, precisó que se dan principalmente en el sector de la pesca: calamar, langostino, entre otros.

Por otra parte, se refirió al anuncio del gobierno provincial referente a la construcción de un nuevo espigón que ampliará la capacidad productiva del puerto en un 33% y que generará casi 10 mil puestos de trabajo de manera directa. “Está en marcha y se va a construir un muelle, conforme fue anunciado por el presidente del Consorcio Portuario y las autoridades provinciales”, afirmó a la vez que consideró que habrá una licitación con respecto a ello.

Seguidamente, hizo hincapié en el llamado a licitación para un nuevo dragado de mantenimiento de la terminal marítima local anunciado el mes pasado por el Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, donde se estima que habrá que remover más de medio millón de metros cúbicos de sedimentos acumulados en el canal de acceso principal y espacios interiores y que contará con un aporte financiero del gobierno nacional de 200 millones de pesos. “Los sobres seguramente se abran a partir de marzo”, resaltó.

“Necesitamos llevar al puerto a otra escala y que en el mismo podamos atender buques de grandes dimensiones, no como ha pasado hasta ahora, que se draga más o menos y no se hace una obra bien, porque no se ha querido”, sostuvo a la vez que remarcó la importancia que tiene el dragado para el puerto local, en tanto “la tendencia es que los buques sean cada vez mayores, porque los costos bajan para las empresas navieras a medida que aumentan la medida de los mismos”.

En función de ello, Bustamente describió: “En la medida que nos limitemos como puertos quedamos afuera de las rutas como ha pasado con los cruceros” y aclaró que el puerto local debe estar dispuesto para atender todo tipo de buques. “Necesitamos se haga la obra del dragado bien para que no tengamos esas limitaciones”, aseguro.

“Se llamó a licitación por esta obra. Las empresas que compraron los pliegos, a los fines de adaptar y analizar bien la obra, pidieron un mes más de prórroga. El Consorcio Portuario les dio ese plazo y en la segunda quincena de marzo se realizará la apertura de los sobres para a partir de ahí comenzar la obra de dragado”, expresó el titular de la terminal de contenedores II del puerto local.

Por último, Bustamante señaló que “el tema es hacer la obra bien, hacerla profunda e ir a fondo con lo que hay que hacer. Va a llevar tiempo, porque diferente es la situación si se draga en épocas de buen clima y va a tocar posiblemente el otoño en este caso” al mismo tiempo que consideró que seguramente se tarde aproximadamente 5 meses por esa situación. “Lo ideal es dragar en diciembre o enero”, subrayó y aclaró que igualmente: “La cuestión es que se arranque y si al final se hace una buena obra mejor aún”.