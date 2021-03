Aceto y el Transporte: No pueden estar tratando licitación con personas procesadas

Mientras el debate del nuevo servicio de colectivos para General Pueyrredón quedó paralizado momentáneamente tras el desarrollo de la audiencia pública a la espera de introducción de algunas modificaciones, Pablo Aceto, Secretario General del Partido Socialista local e integrante del Foro de Transporte, en dialogo con “el Retrato…” cuestionó que “la Municipalidad no puede estar tratando transporte público o urbano con personas procesadas en el rubro que justamente entra en la licitación”.

El representante del Foro de Transporte en conversación con “el Retrato…” se refirió, en primer término, a las modificaciones introducidas y sostuvo que “hay que ver la cuestión de fondo. La actual concesión tiene muchas cosas positivas que nunca se respetaron, por lo que, en función de ello, tampoco está garantizado el cumplimiento de estos aspectos en una próxima licitación”.

En tal sentido, Aceto apuntó: “La pauta antimonolopólica a mí no me conforma, porque el tema no pasa por la sociedad sino por los individuos” a la vez que mencionó el caso de una reconocida empresa de cafés que existe en la ciudad, que cuenta con varias sucursales y distintas SRL, pero “todas tienen el mismo dueño”. Por ello, en lo que respecta al transporte público de pasajeros, consideró que “se está buscando disfrazar una situación”.

Conforme a ello, reiteró la necesidad -no contemplada en las proyecciones oficiales- de la puesta en marcha la Ordenanza 6979/87 que establece la creación de la “Sociedad Transporte Colectivo de Pasajeros Mar del Plata Sociedad del Estado”. “Dicha ordenanza garantiza que estas cuestiones positivas se cumplan sino se cae en lo mismo”, aseguró.

“El problema de fondo es la política de subsidios, porque todo esto gira alrededor de eso y la realidad es que no hay plata”, agregó al mismo tiempo que comentó que “la municipalidad convocó a los empresarios para rendir cuentas, pero esto no es así: el Municipio tiene que rendir cuenta frente a la sociedad o el usuario”.

En ese marco, Aceto sostuvo que “esto no da buenas señales y no conforma” y añadió que “en los papeles se pueden ver algunas modificaciones positivas, pero no se van a cumplir, porque no hay forma. La salida es que la Municipalidad de General Pueyrredón se haga cargo de lo que es dueño: el transporte público”.

“La municipalidad tiene que crear una sociedad de estado, a través de la ordenanza 6979/87 que está vigente, y después concesionar líneas, pero no todo el sistema en un solo paquete. El transporte es del municipio”, explicó Aceto a “el Retrato…” y destacó que Obras Sanitarias “es la mejor empresa en servicio del país de ese rubro”, lo cual consideró debería ser aplicado al transporte público de pasajeros.

Asimismo, manifestó que “el transporte se tiene que financiar con el pago de boleto, con tasa municipal” y aclaró, que a través de la Ordenanza 6979/87 se propone “abrir el servicio de transporte a más inversores, que hoy por hoy es un monopolio. No hay razón para que se lo tengan que quedar tres empresarios”.

Por otra parte, cuestionó que quienes se van a presentar a la licitación son las mismas personas que irán a un juicio oral en el marco de una causa que los sitúa como imputados por estafas al estado. “El tiempo lo va a demostrar. Cualquiera puede ser titular de varias sociedades anónimas, pero el tema no está en la razón social, sino en quién la administra”, señaló.

“Evidentemente la Municipalidad no puede estar tratando transporte público o urbano con personas procesadas en el rubro que justamente entra en la licitación. Si bien se presumen inocentes, en cualquier licitación no podes tener causas iniciadas”, afirmó el titular del Foro de Transporte en diálogo con “el Retrato…”