Patricia Bullrich criticó a Quirós y reclamó definiciones “más contundentes” a Juntos por el Cambio

La presidenta de PRO, Patricia Bullrich, volvió a exhibir este miércoles las discrepancias que existen en Juntos por el Cambio en cuanto al ejercicio de su rol opositor al criticar al ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, por haber calificado como un “error” las irregularidades denunciadas en la campaña de vacunación contra el coronavirus y reclamó a la coalición de la que forma parte “definiciones más contundentes”.

De esta manera, Bullrich dejó en evidencia que persisten en ese espacio político las disidencias entre “duros” y moderados” en el espacio político fundado por el expresidente Mauricio Macri.

“Recién escuché al ministro Quirós decir que esto es un error y no me parece que sea un error. Es más serio que un error”, consideró Bullrich.

Le respondió así al ministro de Salud de la administración de Horacio Rodríguez Larreta, quien más temprano en la misma señal había dicho: “Lo que pasó fue un error grave que daña la campaña de vacunación”.

“El ministro debe entender esto, en su juramento hipocrático, como algo que no es solamente un error”, indicó Bullrich y consideró que “tiene que haber definiciones más contundentes”.

Sin embargo, añadió enseguida que tal vez no es Quirós, en su rol de ministro de Salud, quien debería esgrimir dichas definiciones.

Pero al ser consultada sobre si tenía que hacerlas Rodríguez Larreta, recordó que él es parte de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio que denunció el tema y se expresó duramente al respecto.

“La mesa de Juntos por el Cambio, donde está Horacio Rodríguez Larreta, es la que definió el documento del sábado y la conferencia de este miércoles, esa es la línea de Juntos por el Cambio”, aseguró, en referencia a la publicación donde hablaron de un “escándalo de la corrupción en la vacunación”.

“Él (por Rodríguez Larreta) pertenece a esa mesa y está encuadrada en lo que va a ser la conferencia y el documento”, insistió