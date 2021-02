Julio Di Virgilio habló de entrega y de traiciones en el servicio de guardavidas

Luego de la municipalización del servicio de guardavidas a partir del 1 de noviembre del año anterior, el presidente de la Asociación Mutual de Guardavidas, Julio Di Virgilio, en diálogo con “el Retrato…” denunció que el servicio se encuentra “más precarizado que nunca”, en tanto los trabajadores disminuyeron sus salarios y no tienen los elementos necesarios para llevar adelante su trabajo tales como casillas, herramientas para rescates y equipamiento en general. A su vez, responsabilizó de lo sucedido tanto al Secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, como al intendente local, Guillermo Montenegro.

El presidente de la Asociación Mutual de Guardavidas, Julio Di Virgilio, en diálogo con “el Retrato…” explicó que el sector se encuentra “más precarizado que nunca”, en tanto se decidió municipalizar el servicio, pero se le tuvo que prestar determinados elementos que no tenían y que eran necesarios para ejercer la tarea. “La Municipalidad no cuenta con elementos náuticos, debe tener un bote o dos, solamente, las motos de agua no están y los puestos que teníamos en su momento no existen más”, indicó.

“Siguen totalmente precarizados. Pasaron a ganar 30 o 40 mil pesos menos, porque no tienen antigüedad municipal. Así hace las cosas el Estado”, apuntó a la vez que confesó que en lo personal siente “una gran desilusión con el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, en tanto precarizó el servicio”.

En tal sentido, Di Virgilio aseguró que lo que está sucediendo “es una cuestión política” y añadió que desde la Mutual existen muchos trabajadores que hace más de 25 años que prestan el servicio de guardavidas, pero “siempre nos quisieron bajar” al mismo tiempo que cuestionó que “todo lo que sirve y va para adelante en este país hay que bajarlo”.

“En este país ni la moto de agua o el tablón de rescate existe. Hay siempre una puja entre un sector y otro y nosotros estamos en el medio”, señaló a la vez que comentó que el hecho de municipalizar el servicio los precarizó más que nunca, tanto “en plata y en elementos” y que “no hay esperanza en que las cosas se tecnifiquen”.

Asimismo, manifestó que en lo personal ya se encuentra “cansado de tantas traiciones y tanta demagogia en el servicio” y explicó que desconoce los motivos de por qué existe tanta “enemistad” hacia el sector, que se desempeñaba en Punta Iglesias, el centro, Cabo Corriente, un sector de Playa Grande y el sur de la ciudad. “Activos eran 72 aproximadamente, más los suplentes. Hoy no quedó ninguno”, señaló.

Por otra parte, recordó que la municipalización del servicio se produjo a partir del 1 de noviembre. “Habíamos pedido que no quede gente afuera. El Ministerio de Trabajo no hizo nada, determinó que aquellas personas que eran jóvenes y no tenían tanta antigüedad pasen a ser municipales mientras que otras que eran incompatibles, por tener otro trabajo, generaron un juicio para destruir a la Asociación”, explicó el referente de la Mutual de Guardavidas al mismo tiempo que responsabilizó también de lo sucedido al Secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, y al intendente local, Guillermo Montenegro.

“Yo pensé que la gente trabajaba por plata, pero

no laburan ni por la vocación ni por la plata ”

Sin perjuicio de ello, Di Virgilio, que cuenta con más de 30 años de antigüedad en su trabajo, adelantó a “el Retrato…” que por el momento no generó acciones legales contra el Municipio de General Pueyrredón. “Quedaron afuera unas tres o cuatro personas que tenían muchos años de antigüedad y otros que se consideraron despedidos porque no pudimos pagar en tiempo y forma el año pasado: una avivada”, resaltó.

“Nunca hice nada que no debía. Hoy veo con mucha lástima que todavía sigan con una precarización. La Asociación no era una empresa, teníamos los elementos de trabajo y nos respetábamos”, afirmó y confesó: “Yo pensé que la gente trabajaba por plata, pero realmente no laburan ni por la vocación ni por la plata, ya que se fueron por 40 o 50 mil pesos menos por mes. A mí me cuestionaban todo, de hecho por pagar los sueldos, no pude abonar la ART porque Bonifatti me habían sacado 500 mil pesos por mes, pero hoy te encontrás con que están laburando por 69 mil pesos”.

Vale la pena recordar que el servicio de seguridad en playas que prestan durante la temporada los guardavidas de Mar del Plata pasó íntegramente a partir del 1 de noviembre pasado a la órbita municipal, luego de la suscripción del acta acuerdo por parte del secretario de Gobierno de la Municipalidad, Santiago Bonifatti, junto con representantes del Sindicato de Guardavidas y Afines, la Unión de Guardavidas Agremiados (UGA), y con el acompañamiento de la Cámara de Empresarios de Balnearios, Restaurantes y Afines (Cebra).

De esta forma, en dicha acta las partes acordaron públicamente “reorganizar el operativo de seguridad en playas” y que el mismo pase a ser íntegramente municipal, un reclamo histórico del sector que temporada tras temporada acarreaba conflictos laborales con balnearios privados.