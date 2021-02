!Insólito! Vacunan en el Café del Museo Mar, el complejo universitario y la Escuela de Pesca

Horacio Taccone reclamó la urgente sanción de la ordenanza que procura un acuerdo coordinado de las jurisdicciones provinciales, nacional y municipales para vacunar a más gente en menos tiempo y criticó a la Zona Sanitaria VIII y a Montenegro por la falta de complementariedad.

“Con 33 Centros de Salud Municipal distribuidos en todo el territorio de General Pueyrredon, resulta por lo menos incoherente que se este vacunando contra el COVID en sitios preparados para otra cosa como el Café del Museo Mar, el complejo universitario y la Escuela de Pesca.” dijo el Presidente de la bancada de Acción Marplatense Horacio Taccone.

“En la próxima sesión del Concejo Deliberante se trata nuestro proyecto que apunta a poner en marcha un Plan Coordinado de todas las jurisdicciones integradas con base en el dispositivo sanitario municipal” continuo Taccone. Y agregó: “Aunque pareciera que al sentido común no debería estar faltándole una ordenanza para vacunar donde corresponde, con personal preparado, y con una larga práctica vacunatoria en su curriculum”.

Respecto de las declaraciones del responsable de Zona Sanitaria VIII, Dr. Gastón Vargas, el concejal de Acción Marplatense mencionó que: “El Dr. Vargas es un médico con trayectoria en la salud pública municipal y su compromiso está largamente acreditado, pero disentimos abiertamente con la posición manifestada en las últimas horas ya que ningún “espacio” puede ser mejor para atender la salud que el que se creó para ese fin.” dijo Horacio Taccone.

Por eso le queremos pedir al Dr. Vargas que reevalúe la disposición ya que si por espacio se trata se podrían utilizar en primer lugar los polideportivos municipales, el Estadio Mundialista, o el natatorio.” dijo Taccone. “Obviamente espacioso y preparado para la prestación de servicios de salud es el CEMA” continuó. “Pero creo que se trata de otra cosa, la decisión parece cortada con la tijera del prejuicio y no cocida con el hilo de la complementariedad frente a la crisis.” Dijo Taccone.

Al mismo tiempo, el concejal Presidente de la bancada opositora señaló su desacuerdo con la falta de esfuerzo por parte del intendente Montenegro para gestionar un Plan Integrado de Vacunación en el que las jurisdicciones pasen a ser los componentes de un todo en beneficio de la vacunación y no las sedes de confrontaciones empobrecedoras. “Gastón Vargas y el intendente Montenegro nos están debiendo a los marplatenses un gesto de complementariedad responsable para vacunar a más gente en menos tiempo.” concluyó.