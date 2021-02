Ferro denunció falta de transparencia en el proceso de selección de vacunación

Luego del escándalo de la “vacunación VIP”, el cual tuvo su réplica en Mar del Plata, en tanto uno de los beneficiados por el Ministerio de Salud de la Nación fue el empresario Florencio Aldrey Iglesias y tres familiares, el ex Secretario de Salud del Municipio de General Pueyrredón y reconocido infectólogo, Alejandro Ferro, en dialogo con “el Retrato…” criticó “la falta de transparencia” que existe detrás del proceso de selección de vacunación, en tanto el mismo no es conocido por la sociedad. A su vez, destacó que Mar del Plata debe tomar el Estadio José María Minella y los polideportivos como dispositivos de vacunación.

“La Argentina está muy acostumbrada a la alteración de los procedimientos locales. Siempre son dos los partícipes: uno el que ofrece o pide y otro el que acepta o concede. Hay que ver estas situaciones siempre dentro de la óptica de este binomio”, apuntó el ex Secretario de Salud del Municipio de General Pueyrredón y reconocido infectólogo, Alejandro Ferro.

En tal sentido, en conversación con “el Retrato…” cuestionó el hecho que no se dé a conocer a la sociedad el proceso de selección que existe detrás de la vacunación. “Espero que el Ministerio logre hacer todo más transparente, porque la realidad es que no son conocidos los mecanismos de por qué se elige a unos y no a otros. Si son conocidos, no lo son por la población” apuntó.

“Yo no sé por qué me vacuné antes que unos o después que otros. Estas cuestiones deberían ser absolutamente transparentes y hoy la tecnología permitiría llevarlo adelante para que estas cosas no pasen ni en Buenos Aires ni en ningún otra parte del territorio”, explicó Ferro a la vez que manifestó su deseo en torno a que el Estado solucione esta problemática.

Seguidamente, se refirió a la situación sanitaria de la ciudad y la calificó como “ciertamente estable”, teniendo en consideración la ocupación que existe en los nosocomios locales de camas COVID y de terapia intensiva. “Desde el punto de vista de nuevos casos actualmente hoy la situación está estabilizada, lo cual probablemente sea consecuencia de la temporada, que ya ha habido mucha gente infectada y que también empezaron las vacunas”, resumió.

“La vacunación es lenta en el país, como en muchos países del mundo. Ahora están llegando muchas vacunas y uno tiene la esperanza que el proceso se acelere, fundamentalmente en vistas a las amenazas que tenemos como el otoño, las variantes del virus y su efecto sobre la acción de la vacunación”, explicó a la vez que aclaró que “son tres factores que están mezclados y por eso, es importante que se puedan vacunar la mayor cantidad de gente lo antes posible todo, sobre todo los comprendidos dentro de grupos de riesgos”.

En relación a la apertura de los colegios, describió que “es otra variable que se agrega” y que exige acelerar los tiempos de vacunación también, en tanto aseguró que, independientemente del debate que existe en torno a si aumentarán los contagios, o no, con la presenciabilidad, “no hay ninguna duda que la comunidad educativa que se pone nuevamente en funcionamiento es muy grande, la cual comprende docentes, alumnos, transportistas, comercio relacionado, etcétera. Es un sector de la comunidad que durante casi todo el año pasado tuvo suspendida la actividad presencial”.

Por otra parte, el ex Secretario de Salud del Municipio de General Pueyrredón y reconocido infectólogo, Alejandro Ferro, en su charla con “el Retrato…” y se refirió a los nuevo puntos de vacunación que fueron puestos en marcha por el gobierno provincial a través de la Región Sanitaria VIII y que se sumaron a los seis que ya venían funcionando desde la semana pasada en la ciudad, los cuales están ubicados en distintas dependencias públicas: el Museo MAR, el Consorcio Portuario, la Facultad de Arquitectura y la Unidad de Pronta Atención (UPA) Nº 13 ubicada en el predio del Hospital Interzonal.

“Ya me he expresado en varias oportunidades diciendo que Mar del Plata debe tomar algunas instituciones o locales como centro de vacunación: el Polideportivo Islas Malvinas, el Estadio José María Minella y por supuesto, los polideportivos”, señaló a la vez que aclaró que “se debe vacunar en los Centros de Salud únicamente en los casos que no haya polideportivos o este tipo de centros”.

En tal sentido, Ferro expresó que “hay que utilizar fundamentalmente estos grandes lugares, donde se puede colocar en múltiples locales a muchísimas personas, sin riesgos para ellos y que incluso están bien ubicados” y recordó que en el 2009 debajo de uno de los Polideportivos se hizo el Centro de la Gripe. “Es importante utilizar estos edificios, muy ventilados, amplios, con múltiples entradas y espacios como locales insignias para aplicar el dispositivo de vacunación”, describió y subrayó “Si hay mucha vacuna disponible se van a necesitar este tipo de lugares”