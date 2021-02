César Trujillo (UOCRA): “El tema de la obra pública está muy trabado políticamente” 

Luego de un encuentro con Guillermo Montenegro y el secretario de Obras y Planeamiento del Municipio de General Pueyrredón, Jorge González, el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) Seccional Mar del Plata, César Trujillo, en diálogo con “el Retrato…” aseguró que “el tema de la obra pública está muy trabado políticamente” como así también manifestó su preocupación por el crecimiento del trabajo no registrado en el último tiempo en el sector.

El intendente de General Pueyrredón junto con el secretario de Obras y Planeamiento del Municipio Jorge González y el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) Seccional Mar del Plata, César Trujillo, se reunieron este lunes a los efectos de analizar la situación del sector de la construcción en la ciudad y los proyectos de obras que se encuentran pendientes para este 2021.

“Están preocupados por la situación de la ciudad, en tanto han mandado a la nación y a la provincia un montón de proyectos hace tiempo, pero hasta el momento no hay respuestas. Pedimos que nos digan qué podemos hacer los trabajadores para tener la tranquilidad que vamos a tener trabajo este invierno, el cual viene muy difícil y complicado para el sector”, explicó.

En tal sentido, Trujillo señaló que desde el Municipio de General Pueyrredón les informaron que en marzo se comenzará a llevar adelante la obra de un polideportivo en el barrio Centenario. “Tienen pasado un presupuesto alto para varias obras públicas, pero todavía no hay noticias ni de Provincia ni de Nación”, comentó.

“Ahora están trabajando con el proyecto para la promoción de la industria de la construcción, que en una o dos sesiones más va a salir, el cual ayudará mucho al sector”, informó a la vez que aclaró que, sin perjuicio de ello, “el tema de la obra pública está muy trabado políticamente”.

Asimismo, cuestionó: “En Mar del Plata está todo por hacerse y hay mucha necesidad en los barrios, incluso hay obras que ya están pensadas, armadas y con proyectos. Por eso, no entendemos qué tenemos que ver los trabajadores o marplatenses con los problemas de colores políticos” y en relación a dichos proyectos que están presentados, indicó que desde el gremio buscarán que se movilicen y se gestionen para mejorar la oferta laboral del sector.

“Hay dos o tres obras fluviales muy importantes, una de ellas es la de Marcos Sastre, que requiere una inversión de 300 millones de pesos y daría mucho trabajo al sector”, agregó al mismo tiempo que aclaró que, por el contrario, “este año no hay construcción de viviendas para Mar del Plata” y respecto a los polideportivos proyectados, indicó que “desde el Municipio aducen que ya cuentan con los fondos suficientes para comenzar con el que estará ubicado en el barrio Centenario”.

A su vez, resaltó la importancia de la futura implementación del proyecto de la Promoción de la Industria de la Construcción. “Es un proyecto muy ambicioso para que los privados puedan desarrollar y llevar adelante”, afirmó y explicó que “la obra privada actualmente no está en sus mejores tiempos, está pasando un momento muy difícil, en tanto el inversor no está vendiendo y terminar la obra se le complica”.

Seguidamente, manifestó su preocupación por el crecimiento del trabajo informal en este último tiempo. “El trabajo en negro está avizorando. El trabajo formal tendría que salir a partir de la obra licitada y de las empresas para que lleven adelante un registro de los trabajadores y que éstos puedan tener un registro de lo que marca la ley”, expresó.

“Es necesario tener trabajo decente, registrado, porque la changa hoy es una locura y no favorece a nadie. Muchos terminan en el hospital, no tienen obra social, nunca se van a jubilar, no tienen la contención de un seguro de vida, una ART, nadie controla el protocolo de los mismos ni nada”, apuntó el referente de la UOCRA a nivel local a la vez que confesó que desde el gremio se encuentran muy preocupados por esta situación.

Trujillo remarcó que el porcentaje de desocupación y de trabajo no registrado que hay en el sector “es muy grande” y detalló que “hay un descuido enorme por todas estas situaciones” a la vez que recordó que han pasado “momentos muy difíciles para poder mantener el convenio de trabajo, la ART, el protocolo de seguridad, etcétera”.

En ese contexto, el principal referente de la UOCRA a nivel local en conversación con “el Retrato…” reparó: “No tenemos nada en contra de las cooperativas, pero queremos que den trabajo en blanco, formal y decente como así también que cumplan con los protocolos, que controlen, que se den elementos de seguridad a los trabajadores, etcétera”.