Patricia Fortina apuntó contra la falta de gestión y la estrategia de vacunación

Ante la caída de la vacunación registrada en el último año en Mar del Plata, la ex Directora General de Salud del Municipio de General Pueyrredón, Patricia Fortina, en diálogo con “el Retrato…” apuntó contra la “falta gestión” y de “estrategia de vacunación”, en tanto consideró que la baja en la aplicación de vacunas obedeció al cierre de los centros de salud y a la concentración en el Centro N°1 y en tres Polideportivos.

Patricia Fortina, ex directora de Salud del Municipio de General Pueyrredón, en diálogo con “el Retrato…” analizó la situación de salubridad de la ciudad. “Aún con pandemia hubiera hecho las cosas diferentes, en tanto que hayan caído más de 75 mil dosis de vacunación en un año, habiendo aumentado la cantidad de antigripales y aún así teniendo un montón de dosis por debajo, indica que falta gestión y estrategia de vacunación”, apuntó.

“La caída de vacunación tuvo que ver con cerrar los centros de salud y con concentrar la vacuna en el Centro 1 y en los tres Polideportivos, los cuales no son conocidos por la gente; cuando tenemos 33 centros de vacunación más destinados a la atención primaria y atendidos por profesionales capacitados para atender a la gente aún en una situación de pandemia”, cuestionó.

En tal sentido, Fortina consideró que “faltó estrategia de vacunación” y que “no hacer prevención de otras enfermedades aparecen como pandemias ocultas”, en tanto en el último tiempo han aparecido muchas otras patologías como “gripe y la complicación de la misma, que es la neumonía, la cual tiene una tasa de mortalidad muy alta en la tercera edad principalmente”.

“La gente se volcó mucho en la vacunación antigripal. Hay 15 dosis más de vacunación en comparación con 2019/2020 y hay que tener en cuenta que cuanta más gente vacunas, tenemos más el efecto rebaño, que es lo que se pretende lograr con la vacuna del COVID”, señaló la licenciada en conversación con “el Retrato…”

A su vez, remarcó que “cualquier vacunación siempre es positiva, en tanto previene la enfermedad en forma total o, en su defecto, las complicaciones o la forma grave de la misma” a la vez que manifestó su preocupación ya que está próximo a comenzar el ciclo lectivo y no se completa el calendario escolar de vacunación. “Se está haciendo mucho menos”, cuestionó.

En ese contexto, la referente del área explicó que la vacunación debe poder hacerse en todos los centros de salud y en los horarios en que normalmente estaban abiertos a los efectos de no perder la concurrencia de gente. “Hay que salir a buscar a la gente para vacunar incluso, porque si las personas no se enferman los gastos de salud van a ser menores y todos van a estar más sanos”, afirmó.

Por otra parte, hizo hincapié en la campaña de vacunación iniciada a los fines de prevenir los contagios de coronavirus y describió que “se está aplicando, en función de la cantidad ingresada en el país” al mismo tiempo que explicó que “cuando ingresen al país mayor cantidad de dosis se podrá ampliar los lugares, los vacunadores y las personas que la reciben”.

“El partido de General Pueyrredón tiene gente muy capacitada para aplicar la vacuna, los cuales pueden salir a aplicarla una vez que llega la misma, pero el problema es que el inmunobiológico no llega y no se puede salir a vacunar”, concluyó Patricia Fortina, ex Subsecretaria de Salud del Municipio de General Pueyrredón en conversación con “el Retrato…”