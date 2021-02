Mario Magrini, el autor se la escultura de Playa Chica la donará al Municipio

La Municipalidad presentó este sábado a Mario Magrini, el autor de la escultura emplazada en Playa Chica y que, hasta el momento, se había mantenido en el anonimato. Desde el área de Cultura, confirmaron que la obra será donada a la ciudad de Mar del Plata y quedará instalada en el mismo lugar. En los próximos días se iniciarán los trámites formales correspondientes.

El autor de la obra explicó cuáles fueron las circunstancias en las que fue creada. “A la estatua la hice hace 25 años. Es una pieza de cemento con estructura de hierro que tuvo una significación en su momento. Ahora está resignificada, ya no como pieza escultórica, sino que también como parte de una escena. Ahora es la estatua y su entorno, para que cada uno haga la interpretación que quiera de esa obra.”

Mario Magrini, quien reconoció haber estudiado arte “en muchos lados y en ninguno”, hizo referencia al recibimiento que tuvo su escultura. “La reacción de la gente me superó totalmente. Yo pensaba escuchar 3, 4, 10 o 20 comentarios y ver qué pasaba: si la sacaban o la rompían, era una transgresión a las reglamentaciones municipales. Pero la gente decidió que la escultura se quedara y siguió imaginando cosas. Por eso, creo que es importante lo del misterio, para que cada uno siga imaginando lo que quiera”, afirmó.

“Me parece que es un aporte singular. Es una expresión artística, como tantas otras. Me parece que es una forma. Quizás otro pueda pensar más en la escultura y no en el lugar donde está emplazada. Esa estatua, en San Martín y San Luis, no diría nada, pero en ese lugar genera muchas emociones. Y eso es lo importante”, aseguró Magrini.

En una conferencia brindada en los jardines de Villa Victoria, el Secretario de Cultura, Carlos Balmaceda, y la Directora de Restauración de Monumentos Históricos, Costanza Addiechi, acompañaron a Magrini, un cirujano plástico que desarrolla su tarea profesional en nuestra ciudad.

“Elegimos la Villa Victoria para este encuentro porque tiene una tradición y una carga simbólica muy importante, vinculada con las experiencias artísticas y culturales”, señaló Balmaceda en el comienzo de su alocución. “Y lo que vamos a seguir haciendo ahora es seguir contextualizando una aventura artística que se ha transformada en una experiencia extraordinaria en muchos sentidos. Y nos parecía importante como municipio, encontrarnos con el autor de esa experiencia”, agregó.

Por último, Costanza Addiechi mencionó algunos aspectos técnicos de la instalación de la obra. “Con respecto a la seguridad, si esta escultura va a quedar emplazada en ese lugar, tenemos que pensar en un método de anclaje que nos asegure el tema de su permanencia y que nos garantice la seguridad física. Toda obra que se emplaza tiene que tener un informe de seguridad que nos garantice esto y que nos permita convivir con estas piezas escultóricas tan bien recibidas por la sociedad”.