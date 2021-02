Los ministros Quirós y Migliore expusieron en el Seminario de Gestión Pública Local y Regional

Más de 300 dirigentes de toda la Provincia de Buenos Aires participaron de la quinta clase virtual del Seminario de Gestión Pública Local y Regional. La iniciativa, dirigida por los senadores Lucas Fiorini y Roberto Costa, convocó a dos referentes del ámbito de la salud y el desarrollo social: Fernán Quirós, Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, y María Migliore, Ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires.

“Tuvimos otra excelente clase, con un nivel excepcional. Es muy positivo lo que estamos viendo, porque con el profesionalismo expuesto hay una reivindicación de lo técnico y de la gestión, pero a la vez hay un mensaje claro desde la política, que es la que conduce y ordena prioridades: nadie se salva solo y no podemos volver a la normalidad pre pandemia sin reflexionar sobre las cuestiones que venían mal y por tanto lo imperioso que es que haya cambios. Queremos reivindicar la comunión de valores que nos hace trabajar en un mismo proyecto“, manifestó el senador Fiorini.

Durante su exposición, María Migliore explicó que la pandemia fue el desafío más grande que les tocó enfrentar y pudieron hacerlo gracias al trabajo en equipo. “Primero definimos los grupos con más riesgo y para cada uno de ellos una estrategia clara para cuidarlos: los barrios populares, la gente en situación de calle, las mujeres que sufren violencia de género y que debían ‘quedarse en casa’, los adultos mayores. Si queremos transformar la realidad, tenemos que tener una manera de enfrentarla y de trabajar sobre esa realidad concreta, en definitiva la política se hace carne en la transformación de la realidad de los vecinos”.

“Esta pandemia fue una oportunidad para potenciar todo el conocimiento, e invitar al diálogo y al encuentro con la comunidad, poniendo siempre en el centro a la persona. Hay un buen camino para potenciar, todo lo que pusimos en marcha en los barrios en la pandemia con un objetivo en común y cómo trabajamos en forma articulada para consensuar y avanzar. Esa es la manera de construir con las personas de carne y hueso, poniéndolas como protagonistas, no en el lugar de personas que sólo hay que asistir, sino escuchando a la comunidad y a la persona con su realidad concreta, así la solución siempre es mejor”. Además se explayó sobre la labor de promoción de la economía popular que se realiza desde su ministerio: “nos guía la centralidad que tiene el trabajo para la persona humana, por eso incentivamos y cuidamos esta cuestión que permite la dignidad y el mejor aporte a la comunidad de cada integrante”.

Por su parte Fernán Quirós también manifestó que ante la pandemia tuvieron que modificar el enfoque de lo que tenían planificado para estos años en materia de salud pero que también “fue una oportunidad única ya que mientras andábamos en esta complejidad, fuimos construyendo lazos sociales en territorio, con confianza en distintas organizaciones sociales y territoriales y con la ciudadanía que nos permitió construir un espacio de confianza y de colaboración con los que estaban en el sistema”.

Si después de este drama social que ha vivido todo el mundo con un enorme daño, de pérdida de puestos trabajos, de condiciones socioeconómicas, con limitaciones, fallecidos, niños que han perdido la vincularidad escolar y familiar y muchas otras consecuencias; si aún a pesar de todo eso volvemos a vivir como antes, no hemos aprendido. Por eso esto nos tiene que hacer replantear en distintas dimensiones: la primera es la forma en que nos vinculamos con el medio ambiente, con el entorno, la forma de producción a nivel mundial y que tenemos como dinámica habitual es insostenible. El cambio climático y la pérdida de los hábitat naturales y la extrema cercanía de los seres humanos y los animales silvestres, porque en definitiva esto surge de un problema de zoonosis. No podemos seguir haciéndonos los distraídos, y que luego en unos años pueda aparecer otra pandemia. La segunda dimensión es el grado de interdependencia de los países, lo que se hace en un país puede dañar a todos. Y por último el vínculo entre personas, tenemos una comunidad muy injusta, con muchas inequidades, tenemos que construir políticas públicas que achiquen las diferencias, nivelar oportunidades, porque en definitiva la felicidad a lo largo de la vida tiene que ver con la comunidad en que vivimos. Es imposible no pensar de manera colectiva porque vivimos en una comunidad y alcanzamos la satisfacción por el entorno en que vivimos”.

Finalmente el senador Roberto Costa, agradeció a los expositores la claridad en sus palabras, y destacó “la presencia constante que nos enseña; es importante para transmitir y tranquilizar en las áreas que estudiamos hoy, y resaltar la gestión que conduce CABA con capacidad y dando la cara”. “Agradezco a los 300 participantes que escucharon con atención e interés, así se prepara una dirigencia renovada para transformar también la Provincia. El miércoles 24 los invitamos a participar en la clase de economía del conocimiento”.

El “Seminario de Gestión Pública Local y Regional” comenzó en noviembre y las clases se realizan de manera virtual con distintos ejes temáticos: salud, educación, seguridad, economía del conocimiento, inversión y cooperación público-privada, gestión ambiental, entre otros. El mismo está coordinado por el licenciado Gonzalo Santamarina y el doctor Fernando Navarra, y es abierto y gratuito. Quienes estén interesados en participar pueden inscribirse a través de bit.ly/inscripcionsgp o enviando un correo electrónico a [email protected]