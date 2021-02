El día más esperado por ellas…  ¡Regresa el Hockey a Mar del Plata!

El presidente de la Asociación Amateur Marplatense de Hockey (AAMH), Daniel Iza expresó su satisfacción por el regreso del Hockey sobre Césped a Mar del Plata. “Este fin de semana empieza la actividad en formato Seven y en formato Five para diferentes categorías” adelantó en diálogo con “el Retrato…”

En tal sentido afirmó que “Va a haber una Categoría Mayor que significa quinta, Intermedia y primera, y dos categorías menores que serían séptima y sexta” acotando que el torneo se jugará “el sábado en el club Mar del Plata los seven en el club Universitario, en tanto las menores van a jugar en el Náutico y en la cancha de agua simultáneamente dónde vamos a armar dos canchas de Hockey Five.”

Acerca del regreso oficial, Iza (FOTO) indicó que está previsto comience “el 20 de marzo, si nos autorizan. Ya hemos mandado los pedidos de reinicio y estamos aguardando a qué todo esté “ok”. Este año se van a unificar las Ligas. No va a haber categorías, sino que jugarán todos contra todos en zonas, con cruces. Tratamos de hacer un campeonato después de un año de párate total” señalando que “aprovechamos que no habrá ni ascenso ni descenso, por decidimos hacer eso por este año y el año que viene será el habitual” y en cuanto a la extensión del torneo, dijo que “empieza en marzo y terminaría en noviembre. Van a tener una buena cantidad de partidos”

– Como trabajaron los protocolos que exigen?

– Los protocolos son iguales. No hay variaciones entre los clubes. El hockey adquirido una gran experiencia , porque el seleccionado nacional ha continuado su preparación olímpica y hemos generado burbujas tanto en Mar del Plata como en Cariló. Hemos jugado partidos internacionales con India. Tenemos aceitados los protocolos de cuidados, higienizacion, no uso de vestuarios no tercer tiempo, sin público. Todo lo que está adoptado en la población.

– Este parate provocó que alguien dejará de jugar?

– Por supuesto. Se estima que hay una perdida de jugadoras de un 20 por ciento en muchos clubes. Hay clubes que han dejado de existir , como Juvenillia. Otros han perdido jugadoras. Nosotros calculamos que se va a recomponer al volver la actividad y esperamos un aluvión de jugadoras”

Finalmente remarcó que “el tema es poder empezar. Yo creo que estamos trabajando bien. No va a ser fácil pero cuando se libere la actividad, y los clubes trabajen fluidamente, pero entiendo que rápidamente se va a recomponer. Desde la Asociación vamos a implementar todo para que eso ocurra. Estamos trabajando con la Comisión Directiva, los clubes y todos para volver a los niveles que teníamos antes de la Pandemia”