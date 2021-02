Iriart y Rabinovich sigue “peleando”por los medios… ?Y si se ponen a trabajar?

El diputado provincial (MC), ex secretario de Seguridad y actual Director Nacional del Correo Argentino “Manino Iriart” ratificó la necesidad de implementar un “plan integral de seguridad”.

“La respuesta pública del más alto nivel del Gobierno municipal a mis declaraciones sobre la inseguridad en Mar del Plata demuestra que el tema existe y preocupa, y que como dije es importante ponerlo sobre la mesa de discusión. Entiendo como positivo que el coordinador del Gabinete, Alejandro Rabinovich, haya recogido la inquietud. Como pedí y la sociedad requiere, tenemos que debatir. Pero no quedarnos solo en eso. Se necesitan soluciones urgentes a través de un plan integral de seguridad”, dijo Rodolfo “Manino” Iriart, actual Director Nacional del Correo Argentino y ex secretario de Seguridad municipal.

“Como el coordinador de Gabinete y el propio intendente bien saben, soy de los que trabajan por la ciudad sin importar las diferencias políticas partidarias, poniendo el bien común por sobre las mezquindades individuales. Lo saben, entre otras cosas, porque durante varios meses llevamos adelante en conjunto una estrategia que nos permitió demorar el ingreso del coronavirus. Estuvimos codo a codo en los retenes”, señaló Iriart, quien fue dos veces legislador provincial.

“Tienen bien en claro que lo mío no es ‘tirar piedras’ ni poner piedras en el camino”, agregó.

Luego aseguró: “Voy a seguir apostando por el consenso y a trabajar por una ciudad pensando a la largo plazo, sin desatender lo urgente. Voy a seguir a disposición de Mar del Plata, como lo he estado siempre. Es mi vocación y lo demostré desde los lugares legislativos y ejecutivos que me tocó ocupar, más allá de los colores políticos”.

En ese sentido, comentó: “Los marplatenses saben de mi compromiso y recuerdan que dejé mi banca de diputado para venir a hacerme cargo de la Secretaría de Seguridad en un momento muy difícil para la ciudad”.

“En cuanto a lo específico de la seguridad, voy a continuar bregando por un plan integral, que incluya la articulación de las distintas fuerzas (federales y provinciales) e incluya la participación ciudadana y la interacción con jueces y fiscales”, enfatizó.

“El Gobierno municipal salió a responder pero lo hizo a medias. No aclaran qué sucede con el funcionamiento del COM, por ejemplo, y cómo influye en la demora de la llegada de móviles policiales a los eventos y emergencias que suceden. Los invito a escuchar a los vecinos. Si lo hicieran se darían cuenta de la preocupación creciente por los hechos de inseguridad, muchos de ellos muy graves”, indicó.

Foto Web