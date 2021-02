Promueven capacitaciones afines a la Ley Micaela para la gastronomía y la hotelería

La Agrupación Hotelera y Gastronómica 25 de Mayo solicitó desplegar estas capacitaciones sobre igualdad de género previstas para el Estado también dentro del sector privado. “Hay muchas situaciones de violencia que se naturalizan y se invisibilizan; podemos aportar para generar conciencia”, indicaron.

Desde la Agrupación Hotelera y Gastronómica 25 de Mayo destacaron la necesidad de aplicar capacitaciones en materia de igualdad y violencia de género afines a las de la Ley Micaela dentro de los establecimientos del rubro en Mar del Plata, con el objetivo de generar conciencia entre los trabajadores y evitar las consecuencias de esta problemática social multicausal.

La Ley Micaela, promulgada en enero de 2019, obliga a todas las personas que trabajan en los tres poderes del Estado Nacional a recibir capacitaciones en temas de género y violencia contra las mujeres. “Resulta vital implementarla en el sector privado”, remarcaron.

En sintonía con distintos pedidos que vienen planteándose para extender la aplicación de la Ley a los municipios y al sector privado, la titular de la Comisión de Género la Agrupación “25 de Mayo”, Paola Sánchez, destacó la oportunidad de poder implementar este mismo tipo de capacitaciones dentro del sector privado en general y de los establecimientos hoteleros y gastronómicos de la ciudad en particular.

“La violencia contra las mujeres es una problemática que lamentablemente no distingue estrato social ni ámbito de trabajo, y debe ser encarada desde diferentes campos y de manera transdisciplinaria”, señaló Sánchez.

La Agrupación viene manteniendo sucesivos encuentros de trabajo con el personal de múltiples hoteles y espacios gastronómicos de la ciudad para interiorizarse sobre sus problemáticas. Junto a la “incertidumbre laboral” para este año también está “muy presente hace tiempo” la cuestión de género y los distintos tipos de violencias que sufren las mujeres.

Dentro de la Agrupación 25 de Mayo funciona una Comisión de Género debidamente conformada y “todo el equipo está dispuesto a aportar lo necesario para contribuir a dar lugar a este tipo de capacitaciones o elevar los pedidos necesarios para tal fin”, remarcó la dirigente gastronómica al frente de la Comisión.

“Consideramos apropiado la extensión de los alcances de esta Ley para llevar las capacitaciones en grupo sobre igualdad de género también al ámbito privado y en particular a la hotelería y la gastronomía”, apuntó Sánchez, quien a raíz del permanente contacto de la Agrupación con trabajadores de diferentes empresas advirtió que “hay muchas situaciones de violencia que se naturalizan y se invisibilizan”.

La Agrupación solicita al Estado nacional y a los empresarios y emprendedores de la gastronomía y la hotelería el compromiso de considerar la importancia de abordar el tema en mayor profundidad y aplicar capacitaciones en grupo -virtuales o presenciales- en los establecimientos.

“Es vital generar conciencia sobre la violencia contra las mujeres como manifestación de la discriminación que las afecta, su magnitud y sus consecuencias negativas y también brindar herramientas para la prevención”, dijo y alertó que “no alcanza con tomar conciencia” sino que debe haber una periódica tarea de “capacitación y sensibilización” a toda la comunidad.

“Tal como sostiene la Ley Micaela, a medida que se avanza en esa sensibilización es cuando se refuerza el empoderamiento de las mujeres y se progresa tanto hacia la igualdad de derechos y oportunidades, como a la inclusión de la diversidad en los ámbitos laborales”, analizó Sánchez.

La Ley Micaela, cabe recordar, lleva ese nombre por Micaela García, una joven de 21 años que fue asesinada en abril de 2016 en Gualeguay (Entre Ríos) por un hombre que tenía antecedentes penales por violación.

“Como dirigentes de la gastronomía y la hotelería debemos aportar nuestro granito de arena para generar conciencia, erradicar situaciones de violencia y evitar que haya más Micaelas, bandera por la que tanto luchan de manera inclaudicable las organizaciones de mujeres y género. Es fundamental trabajar en conjunto y sumar este desafío también dentro de los espacios de trabajo de nuestro sector”, completó la responsable de la comisión de Género.