Continúan las jornadas de clases al aire libre en el reclamo por el regreso a las escuelas

“En el marco de la tragedia educativa que ha sumido al país en una oscuridad sin precedentes durante todo el año 2020, y con miras a un posible 2021 de similares características”, se realizó una jornada al aire libre “para visibilizar nuestro reclamo”.

Con bancos en la Plaza frente a la Escuela 1 de la ciudad de Mar del Plata, miembros de Juntos por el Cambio realizaron una clase en medio del parque. En la misma, disertó un profesor, dos estudiantes y una mamá de una nena de 9 años.

Lucas Gregori, docente de nivel primario en el colegio Nahuel Huapi, dialogó con “el Retrato…”: “La idea de estar acá es pedir la presencialidad. No pedimos que la escuela abra porque está abierta de una forma distinta, pero el colectivo docente necesita la presencialidad, el colectivo de padres la necesita y los chicos son quienes más sufren la sufren. La virtualidad. el contacto con el otro es totalmente distinto. La idea es que después de un año casi perdido, nos aguarde un 2021 con los chicos y docentes dentro del aula.

Respecto al Plan Jurisdiccional de regreso a clases presenciales, y a la poca información que brindan las escuelas, fue contundente: “Hasta hoy tenemos en mi institución un regreso con cursos divididos en dos. Con un grupo A que vaya, por ejemplo, lunes y martes, y un grupo B que vaya los jueves y viernes. El miércoles será posiblemente utilizado para la desinfección y a la siguiente semana de la misma manera. No hay nada escrito. Esto es hoy. Tengo compañeros de otras instituciones que tienen previsto que vaya una semana un grupo y otra semana otro”.

Por otro lado, Lucila Sastre, mamá de una nena de 9 años que pasó a 5 grado, también dio su opinión: “Básicamente, lo que pienso es que las clases tienen que volver 100 por ciento presencial. Después, ante casos de fuerza mayor, ir a una virtualidad bien pensada. El año pasado nos agarró desprevenidos pero este año no agarra desprevenido a nadie. Creo que tiene que estar bien pensada la virtualidad. Mi hija va al Carlos Tejedor pero no tenemos información de ningún tipo de la modalidad de la vuelta. No sabemos absolutamente nada”.