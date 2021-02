Caravana y bocinazo familiar de “Padres Organizados” por la vuelta a las aulas

La vuelta a clases sigue con serias dificultades para la Provincia de Buenos Aires, un grupo de padres denominados Padres Organizados, llamó a una caravana y bocinazo familiar que se realizó bajo un cielo nublado.

En diálogo con “el Retrato…” la mamá Cecilia Martínez, una de las caras de Padres Organizados expresó: ” Son muchos meses de dar batalla para el regreso de las clases de manera plena. Todo lo que hoy no dicen, es parte del Plan Jurisdiccional que venimos anunciando. Un plan de retorno a las clases inviable y de implementación muy compleja.”

Consultada acerca de cuál es concretamente el reclamo, expresó: ” Estamos a mitad de febrero y no sabemos cómo van a volver nuestros hijos. Si son dos días a la semana, o una semana si y otra no. Tuvieron todo un año para definir y no dicen absolutamente nada. Estamos a la espera y desencantados porque nosotros pedimos la presencialidad completa.”

Ante la pregunta de qué es la presencialidad completa, expresó: ” Significa presencialidad todos los días, en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Ya hay sobradas pruebas acerca de la transmisión del virus y no hay soluciones al respecto. El personal docente no corre más riesgos que el resto de la población y tenemos uno de cada dos hogares sin dispositivo móvil. Seis de diez chicos son pobres. No entendemos el motivo por el que no pueden ir a la escuela normalmente.”

Agrego también que seguirán trabajando en la organización de la forma en que vienen trabajando desde octubre: ” Hemos aprendido y hemos crecido mucho en este tiempo. Nos costó mucho pero vamos a seguir intentando que nos escuchen. Tenemos la triste sensación de que esta pelea va a ser muy larga. La caravana de hoy se replicó en 30 distritos de PBA y nos acompañó CABA y Córdoba. Pero recién empieza. Muchas familias aún no comprenden la gravedad del tema. A todos los invitamos a sumarse a nuestras redes. Realmente los necesitamos.”