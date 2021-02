Montenegro firme en su decisión de no pagarle vacaciones no gozadas al ex intendente Arroyo

Ante la negativa de la comuna de pagarle al ex intendente Carlos Arroyo las vacaciones no gozadas, el coordinador de gabinete municipal, Alejandro Rabinovich, en el marco del acto oficial por el 147° aniversario de Mar del Plata, desarrollado en la Plaza Colón, consideró que “Montenegro entendió que las vacaciones como instituto legal corresponde gozarlas. En el caso que no se gocen, no corresponde pagarlas”. A su vez, adelantó que no dudarán en continuar la discusión en la justicia.

“El intendente tomó la decisión dentro de una cuestión general de austeridad, no solamente por la situación que se está viviendo, sino porque entendemos que lo que estamos administrando son fondos de los vecinos”, expresó el coordinador de gabinete municipal, Alejandro Rabinovich, en diálogo con la prensa.

En tal sentido, señaló que “no corresponde que los vecinos paguen esas sumas millonarias, de ningún gobierno” y que “Montenegro tomó la decisión, no solamente de no pagarlas, sino de continuar la discusión de esto incluso en la Justicia o en la Suprema Corte de la Provincia si es necesario”.

Por otra parte, el coordinador de gabinete municipal también se refirió al resto de los funcionarios del gabinete de Arroyo que plantearon reclamos similares y aseguró que “cada caso es distinto, no a todos les corresponden los mismos montos” al mismo tiempo que explicó: “Calculamos que lo del ex intendente Arroyo es un millón de pesos. Son entre 20 y 25 funcionarios que están reclamando eso, con lo cual la cuenta da una suma millonaria”.

A su vez, explicó que Arroyo y otros funcionarios demandan que la comuna pague “sumas millonarias” y que estos “sabían que su mandato terminaba en diciembre del 2019 y podrían haber gozado sus vacaciones”.

“No corresponde encontrar algún artilugio legal para sacar de las arcas municipales una cantidad de dinero”, consideró a la vez que aclaró en relación a ello: “Montenegro así lo dispuso y vamos a continuarlo en los lugares judiciales que correspondan porque lo que estamos haciendo es cuidar la plata de los vecinos”.

Por último, Rabinovich afirmó: “Con el Intendente trabajamos día a día con nuestra impronta” y añadió: “No entramos en una discusión de qué es o que no es, sino estar y escuchar, intentando de resolver los problemas, cuando las cosas no corresponden, como es el caso de las vacaciones no gozadas”.